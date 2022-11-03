蔡其昌痛批對手政治偵防　中市府：公園開記者會將裁處

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蔡其昌今（3）日在「敗壞民主 拒絕再盧」記者會中公佈一段影片，一開始是上月27日在北屯公園向媒體公佈「FUN樂園」政見時，一名包商女員工手機開擴音回報現場有3支麥克風，清楚看到三立、中華電視採訪，對方則要求用某支手機拍攝，強調「這是要跟長官交代的」，女員工答「好！下次會記得」。
場景接著轉到1日眾人在太平市場掃街，一名男子在蔡其昌接受訪問時自外圍拍攝、立即用手機回傳，發現有人注意，旋即放下手機轉身當路人。
蔡其昌痛批：「我們的市長每天道德掛帥、大言不慚指責別人，說希望留給孩子好的示範。其實她才是讓台中選風敗壞的罪魁禍首！」他說，自己在公園闡述孩子們的相關政見，包商的阿姨員工直接現場回報；上菜市場拜票，市府一樣動用公務人員鬼祟錄影監看、做政治偵防。
蔡其昌喊話盧秀燕：「請問市長，台中市選舉史上有這樣的嗎？曾幾何時淪落到如此惡質糟糕的地步？」他說過去就算國民黨特務統治時代，也沒動用包商做政治偵防，自己提出的指控都清清楚楚、有錄影畫面，他要求盧秀燕不要躲在市政府、躲在「謝謝」這麼虛偽噁心的包裝下，誠實面對問題。
他也呼籲市府員工：「我們不能放任這樣的現象繼續發生，未來4年難道你們還要繼續做政治的爪耙子嗎？難道不能好好的奉公守法的為市民服務就好？」他說，若不選邊站，升遷就會受到不一樣的對待，最終損傷的是公務人員的權利與尊嚴。
市府則以新聞稿回應，指北屯兒童公園的維護廠商發現公園內有活動，回報建設局查處，經查該活動確未經過申請，感謝提供影片證據，建設局將發文請活動單位提出說明、依規定裁處及追繳相關使用費。
至於在太平菜市場拍攝的男子，經發局表示是市場管理員，選舉期間若有候選人進入市場從事活動，管理員基於職責，應掌握是否有未經申請進行競選行為，絕無所謂情蒐監控。市府呼籲，請相關人士切莫為了選舉隨意指控，為難負有管理責任的公務同仁。