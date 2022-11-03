26名外國人死於梨泰院事故！韓航企擬提供家屬機票

韓國梨泰院踩踏事故釀成156死、逾百傷，慘痛程度震驚全球，由於罹難者中也包含外籍人士，因此有韓國的航空公司已表示，願意提供家屬往返韓國的機票，讓他們可以無後顧之憂的處理親人遺物，並送親人最後一程。
根據韓國《中央日報》報導，韓國航空界的消息人士2日透露，韓亞航空已向韓國外交部傳達，有意願為赴韓整理罹難者遺物的家屬提供機票支援。據悉有26名外籍人士魂斷梨泰院，其中伊朗5人、中國4人、俄羅斯4人、美國和日本各2人，法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克、斯里蘭卡各1人。
報導指出，韓亞航空計劃向目前有航班運行的9個國家、14名外籍遇難者家屬提供往返韓國之機票，這9個國家分別是中國、美國、日本、法國、澳洲、越南、泰國、哈薩克以及烏茲別克。
此外，由於將外籍死者的遺體運回本國，所費不貲，並非每個家庭都能負擔的起，比如在梨泰院事故中遇難的俄國女子蒲尤利亞娜（25歲），其父就因未能籌措遺體運輸費用而陷入困境，除了俄羅斯大使館出面與業者協商運輸費用以外，韓國外交部也正與相關部門，討論針對外籍遇難者的「葬禮費預先支付方案」，且為了方便外籍遇難者的家屬赴韓處理後事，韓國外交部也與法務部等部門合作，盡可能簡化入境手續。