「國民姐姐」謝金燕參加《營業中2》　陣容驚見原子少年

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謝金燕興奮表示：「很開心製作單位願意邀請我來擔任藝術總監一職，一方面是嘗試全新節目型態、展現自己不同於舞台表演的一面，另一方面也感念當初因偉忠哥的提攜，才有機會進入演藝圈的恩情。」製作人詹仁雄表示：「謝金燕是我合作過最神祕兮兮的藝人，堅持不在家附近開會只因為怕住家曝光，想Google一些資料但都是陳年舊聞，只有登上跨年舞台才會有最新新聞出現。而且謝金燕感覺像被時光機送來的一樣，身材、外表都維持非常好，但想跟她拍個照留念，卻堅持要戴著口罩，原來只是姐姐怕染疫，而且只化眼妝出門。」
謝金燕接下節目之前，親自前往製作公司進行數次面談，製作人透露：「姐姐面談結束反問製作單位今天面試是否及格？」可愛言論逗笑眾人。而製作人也分享儘管姐姐每次現身都戴著口罩，仍抵擋不了巨星魅力，身材保養得宜的她，還被《未來女孩》製作團隊誤認是來面試的年輕妹妹，謝金燕笑虧：「那是不是一次錄取2個節目。」
《來吧！營業中2》除了陣容華麗升級，節目內容也進行創新改版，沒有腳本、不用老梗，讓眾人引領期盼。營業方向從餐廳轉換為美髮沙龍，在謝金燕帶領之下，將沙龍成員分為美髮部、美體部等，每集則邀請不同藝人來賓或是民眾一同體驗明星沙龍服務。《來吧！營業中》 第一季營業方向為餐廳，成功引起許多餐飲業共鳴，讓觀眾知道餐飲業的辛苦，第二季轉為美麗沙龍，也希望將美容業的背後艱辛傳達給觀眾。
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