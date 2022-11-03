近5年1.3萬孩童遭撞傷亡！靖娟攜手捐反光背心照亮能見度

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靖娟基金會執行長林月琴表示：「行人是孩子在交通環境中學習自主的第一個角色，在國外例如德國，老師或家長們在外出時，也會幫幼兒準備有反光條的衣物、甚至是反光背心讓孩子穿戴，增加他們在路上『被看見』的機會。」
經濟部技術處處長邱求慧也表示，這次運用紡織綜合所在科技專案計畫所研發「高牢度原液染色螢光纖維」於兒童螢光警示背心，並結合台化纖維、翔定興業、東周化學、台灣微粒、樂林企業等紡織上下中游業者與高美芬設計師，製作高品質的兒童螢光警示背心，希望未來能廣泛的提供全台幼兒園進行運用，以提高孩子在道路行走的安全性，也期望未來能將此技術逐步推廣到各個產業當中。透過這次兒童螢光謷示背心捐贈，攜手靖娟一起守護台灣的未來。
財團法人紡織產業研究綜合所協理邱勝福表示，產品開發都是以產業來看，紡織產業有百分之80都是外銷，百分之20才會留在國內，會想要在這上面做一些改變，以品質、差異化、短交期，做為我們的優勢，就以這件兒童螢光警示背心為開端，所以找到了靖娟基金會一起合作，促成了這次的捐贈儀式。
此次捐贈的背心是依照幼兒的身形、行動程度及安全性進行專門設計，所應用的高牢度原液染色螢光纖維，是在纖維的原料端就具有螢光色，因此無須經過染色，所以能大量減少二氧化碳及廢水的排放，降低對環境的汙染。運用該纖維所開發出的布料，具有耐日光、耐水洗、耐汗等特性以及色牢度高達到4.5級，因此不易褪色，且符合國際規範ISO EN 20471警示螢光規範，所以孩童穿上這件螢光警示背心，能讓家長和老師放心與安心！為能增強背心的警示性，加上了臺灣在地製的反光條，以照亮孩童，為他們守護交通上的安全。