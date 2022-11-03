近5年1.3萬孩童遭撞傷亡！靖娟攜手捐反光背心照亮能見度

▲「靖娟基金會」與「財團法人紡織產業研究綜合所」首次合作，製作5000件MIT的幼兒螢光警示背心。（圖／靖娟兒童安全文教基金會）
▲「靖娟基金會」與「財團法人紡織產業研究綜合所」首次合作，製作5000件MIT的幼兒螢光警示背心。（圖／靖娟兒童安全文教基金會）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-03 14:59:51

據交通部道安資訊平台統計，近5年(106-110年)超過40000位兒童於交通事故造成死傷，其中發生於清晨或黃昏能見度較低的時間就有近13000名，比率高達3成以上。因此在交通環境中，如何清楚的讓孩子「看見」與「被看見」更顯重要。對此，「靖娟基金會」與「財團法人紡織產業研究綜合所」首次合作，製作5000件MIT的幼兒螢光警示背心，期望透過「亮色」背心，提升兒童於交通環境能見度，降低事故發生率。

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根據美國華盛頓的國立兒童醫院提出的「教孩子如何安全行走的7個小提醒」，如果孩子在天黑時走路，請教他們特別警覺，並確保他們可被駕駛看見，讓他們穿淺色或鮮豔的衣服和反光裝備，由此可見，穿著反光背心有助於提高兒童交通安全。借鏡國外經驗，兒童螢光警示背心多運用於清晨或黃昏通學行走時、集體外出時、進行交通安全學習時等時機點，甚至主動被看見的觀念也可以落實到家庭，許多家長帶孩子外出騎車時也會孩子穿戴，以預防不必要的危險。藉由讓孩子身著亮色的螢光背心，不僅能讓照顧者或老師較容易辨認出孩子的所在位置、方向，也能增加駕駛、路人對孩子的辨識度與能見度，並同步由照顧者逐步帶領著孩子體驗在真實道路中行進，培養未來獨立行走的能力。

靖娟基金會執行長林月琴表示：「行人是孩子在交通環境中學習自主的第一個角色，在國外例如德國，老師或家長們在外出時，也會幫幼兒準備有反光條的衣物、甚至是反光背心讓孩子穿戴，增加他們在路上『被看見』的機會。」

經濟部技術處處長邱求慧也表示，這次運用紡織綜合所在科技專案計畫所研發「高牢度原液染色螢光纖維」於兒童螢光警示背心，並結合台化纖維、翔定興業、東周化學、台灣微粒、樂林企業等紡織上下中游業者與高美芬設計師，製作高品質的兒童螢光警示背心，希望未來能廣泛的提供全台幼兒園進行運用，以提高孩子在道路行走的安全性，也期望未來能將此技術逐步推廣到各個產業當中。透過這次兒童螢光謷示背心捐贈，攜手靖娟一起守護台灣的未來。

財團法人紡織產業研究綜合所協理邱勝福表示，產品開發都是以產業來看，紡織產業有百分之80都是外銷，百分之20才會留在國內，會想要在這上面做一些改變，以品質、差異化、短交期，做為我們的優勢，就以這件兒童螢光警示背心為開端，所以找到了靖娟基金會一起合作，促成了這次的捐贈儀式。

此次捐贈的背心是依照幼兒的身形、行動程度及安全性進行專門設計，所應用的高牢度原液染色螢光纖維，是在纖維的原料端就具有螢光色，因此無須經過染色，所以能大量減少二氧化碳及廢水的排放，降低對環境的汙染。運用該纖維所開發出的布料，具有耐日光、耐水洗、耐汗等特性以及色牢度高達到4.5級，因此不易褪色，且符合國際規範ISO EN 20471警示螢光規範，所以孩童穿上這件螢光警示背心，能讓家長和老師放心與安心！為能增強背心的警示性，加上了臺灣在地製的反光條，以照亮孩童，為他們守護交通上的安全。

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