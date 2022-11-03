「無障EYE公園」戲劇活動 明盲共享公園遊戲權

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這場活動還特別邀請「看不到然後呢」粉專創辦人Rock線上參與，現場的大人小孩化身為記者，訪問他是如何在生活中與大家一同生活。曾經爬玉山、划獨木舟從小琉球划回台灣的Rock表示，其實視障者能做的事很多，只要周圍的人不要為他們設下框架，他們跟一般人一樣都有無限可能。
Rock也表示，整個公園活動的設計，透過戴上眼罩尋找創作的材料，到記者會讓小朋友問問題，例如看不見要怎麼下樓梯？看不見要怎麼用手機？耐心回答他們的過程中，也鼓勵他們在家裡安全的情況下你也可以試試看閉上眼睛去做。連線的最後說了自己做了哪些事情，反過來告訴小朋友要愛惜眼睛，如此鋪陳只想傳達一個理念「視障者可以跟大家共同生活」，這不是不能談論的話題，大家更應該多詢問、多了解，才能玩在一起。
巫老師表示，這是「我Eye公園」活動的首發嘗試，與扮演蝙蝠俠的視障好友Rock，透過戲劇、遊戲，讓孩子們成為看不見的人，一起用五感探索公園，幼兒體驗完盲人世界後，隨即召開蝙蝠俠記者會，孩子們變身小記者訪問視障朋友。小小孩真是天生的好奇家，問了一堆問題，最後蝙蝠俠提醒孩子們要好好愛惜眼睛。
在場參與的一位媽媽表示，「遊戲權」是每個人包括身障者都應該享有的權利，這個活動是對小朋友很好的生命教育，公部門也應該重視身障朋友在公園、公共設施、交通工具的使用權，扮演蝙蝠俠的Rock認為，視障不是障礙，不應該為身障人士做活動設限，因為公園是所有人可以一起共遊共享的公共空間，期盼未來公園的改建或新建都可以朝共融式公園為目標。