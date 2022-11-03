PLG／富邦休息室大升級　林志傑直呼「有像回家的感覺」

臺北富邦勇士自2019年起致力推動職業化賽事及主場經營，過去三個賽季於臺北和平籃球館打造屬於勇士的主場，締造許多滿場紀錄，並連續兩年主場總進場人數及平均進場人數皆位居聯盟之冠。為了提供更優質的主場環境，臺北富邦勇士於PLG 2022-2023例行賽開打前改造優化和平籃球館的主隊休息室及VIP包廂，強化勇士主場歸屬感與觀賽品質！





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