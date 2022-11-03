PLG／富邦休息室大升級　林志傑直呼「有像回家的感覺」

臺北富邦勇士自2019年起致力推動職業化賽事及主場經營，過去三個賽季於臺北和平籃球館打造屬於勇士的主場，締造許多滿場紀錄，並連續兩年主場總進場人數及平均進場人數皆位居聯盟之冠。為了提供更優質的主場環境，臺北富邦勇士於PLG 2022-2023例行賽開打前改造優化和平籃球館的主隊休息室及VIP包廂，強化勇士主場歸屬感與觀賽品質！
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勇士球員休息室規劃設計為：防護區、球員及教練置物櫃、沙發休憩區，並優化硬體設備。整體空間以沉穩的黑色調及橡木材做搭配，呈現簡約俐落的空間概念。置物櫃以ㄇ字型對稱排列，每座櫃體皆擁有獨立照明和插座。全室燈具皆更換為LED光板燈優化室內照明及氛圍，並提供多段式照明功能。訂製的黑色地毯搭配比爾隊徽，燈光集中照射展現勇士剛強的氣勢。休憩區的沙發、茶几、圓桌及按摩椅，不管是後衛還是210公分的中鋒，皆能舒適得享受放鬆。身為陣中隊魂的「野獸」林志傑第一次踏進升級的休息室說：「終於有像回家的感覺！」而總教練許晉哲也表示：「很感動，一切都很棒！」
位於和平籃球館三樓的VIP包廂，本次也進行改裝打造「ONE OF ONE只有我們」及「比爾守護者」主題包廂。包廂擺放有obis歐必斯國際家居，寬敞舒適的大沙發搭配時尚質感的高腳吧檯及座椅，還有與勇士休息室同高規格的傢俱，成為最尊榮的看球體驗。未來更預計將勇士二連霸的冠軍金盃放置於VIP包廂內，與觀賽貴賓共享榮耀！
來到勇士主場觀賽最chill的角落，絕對是放置於一樓Courtsides兩側之tokuyo mini 玩美椅pro按摩小沙發。本次球場改造tokuyo更提供了於今年秋季全新上市的紓壓好幫手－花漾玩美椅，放置於主隊球員休息室及VIP包廂，讓球員賽後都能充分的舒緩放鬆，綻放花漾般的精采活力，隨時保持最好的狀態。
領隊蔡承儒表示：「因為臺北和平籃球館非球隊認養場館，過去都沒有做固定性的裝修。隨著聯盟蓬勃發展，以及比賽場次逐年增加，今年暑假我們積極與和平籃球館討論如何在不影響場館營運的範圍內，讓勇士可以提升主場歸屬感與球迷觀賽體驗。很感謝和平籃球館今年同意我們裝修主隊休息室和VIP包廂！」