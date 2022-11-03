LOL世界賽／Faker光速切畫面神技再現 20秒影片直擊瘋傳
LOL《英雄聯盟》S12世界賽已進行到尾聲，總冠軍賽將於台灣時間11/6早上8點在舊金山舉行，由傳統強權SKT T1對上LCK第4種子DRX，兩支韓國戰隊各有其觀賽焦點，除了DRX的老將Deft（金赫奎）在5度在世界賽止步八強後，終於進入冠軍賽外，LOL傳奇選手、T1中路Faker（李相赫）能否拿下生涯第4座世界賽金盃更讓粉絲們期待，而現年已經26歲的Faker更持續在場上展現高檔操作，日前4強賽時，Faker被座位後方看台上的中國觀眾拍下他瘋狂「切畫面」觀察戰情的片段，超快的手速讓眾網友全都看傻，影片一出立刻爆紅。
由於LOL《英雄聯盟》是5人一組的團隊遊戲，因此除了自己的視角需要關注外，隨時透過快捷鍵獲取地圖上的各個資訊也成為職業選手的必備技能；日前4強賽，T1對上中國賽區JDG（京東）戰隊時，一位中國粉絲在比賽現場正好坐在Faker的後方，於是他拿起手機捕捉Faker的遊戲畫面，短短20秒的片段中，只見Faker不斷快速切換各個地圖、隊友的畫面，甚至同時還要查看對戰資訊（戰績表）、裝備商店等，和旁邊的隊友相比更是能看出速度的差別，錄製者也不禁驚呼：「哇X，他切的太誇張了，Faker切頻切的太誇張了」。
事實上，Faker在遊戲中切換畫面超快速已經是全球粉絲們都知曉的技能，但每每在實況或重播畫面中看見，都還是會驚呼連連，也難怪現場直擊螢幕的觀眾有如此大的反應；而在世界賽場上，3年前的S9，Faker選用逆命做為英雄，在下路河道擊殺一名對手後，血量近乎歸零，沒想到他在面臨後續3位敵人追擊時，還能「邊逃跑邊切畫面」，讓全球觀眾看得目瞪口呆。
影片上傳網路後，很快就在全球爆紅，台灣網友也紛紛驚呼「我自己看那畫面，不到1秒就閃過了，根本看不到任何東西，只覺得頭很暈」、「這樣就能捕捉到信息？真的是太扯」、「重複來回切，每幀累積起來就可以獲得訊息了吧」、「超像螢幕壞掉」、「他都幾歲了，還能這樣切？不會頭暈或眼酸？」