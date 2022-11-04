特企／未來保養黑科技時代來臨　蓓朵娜引領美麗新趨勢

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「6X玻尿酸彈潤緊緻精華」，又稱為「六重奏緊緻精華」，運用未來黑科技將玻尿酸精萃成六種不同的分子大小，層層滲透肌膚。兩層在肌膚表面防止水分散失，四層小分子玻尿酸分別作用在每一層肌膚上，並能刺激自體產出玻尿酸。讓肌膚維持水潤膨彈，摸起來有如絲絨般的滑嫩細緻。用科技完全顛覆你對玻尿酸的想像，堪稱最完美的玻尿酸緊緻精華，達到難以被超越的境界。
已連續擔任「蓓朵娜」3年代言人的田中千繪，更擁有驚人的逆齡膚質，近看皮膚白皙透亮，堪稱是「最佳代言人」；無論在何時何地，她總能保持最佳狀態，絲毫找不到一絲破綻，令人羨慕不已！目前正在進行電影拍攝的田中千繪透露，她最在意的即是擁有白皙透亮的肌膚，提到：「要讓肌膚白皙，除了平日做好防曬之外，更需要搭配一瓶有效的美白精華。」因此她相當推薦蓓朵娜花了三年時間研發的「360°光速淡斑美白精華」！並笑說：「一開始覺得怎麼可能有這麼貪心的產品，除了能夠阻斷黑色素，還可以淡化已形成的暗沉與斑點。每天使用都可以真實感覺肌膚持續變白。」多重合一的高純度完美組合，讓田中千繪一試就深深愛上，從此愛不釋手。
而GINO則力推「6X玻尿酸彈潤緊緻精華」，他提到：「適當的保濕可以維護肌膚的健康，對我來說『6X玻尿酸彈潤緊緻精華』真的是我目前為止用過保濕最持久、最安心的產品。一開始用的時候感覺吸收速度非常快，不粘膩，肌膚會呈現一種非常保濕潤澤的狀態。原本皮膚乾燥的問題立即獲得解決。」更說：「六重奏精華它沒有其他成分，整瓶都是滿滿的玻尿酸。原來越簡單的東西越不簡單，已經把玻尿酸成分發揮到極致了。適合一年四季使用，除了日常保養之外，更適合在醫美術後使用，我真心推薦給大家。」
蓓朵娜全新產品「360°光速淡斑美白精華」、「6X玻尿酸彈潤緊緻精華」將於11/2在蓓朵娜官網與momo購物網正式銷售。適逢雙11購物檔期，即日起到11/11，「限時限量」推出買一送一的新品優惠。詳情請洽蓓朵娜官網，或上網搜尋「蓓朵娜」。