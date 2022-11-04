迪士尼迷看過來！國泰航空首賣香港迪士尼套票

▲開展期間，於現場消費滿300鎂即可獲得「頭等、商務艙精選機上備品」。（圖／國泰航空提供）
▲開展期間，於現場消費滿300鎂即可獲得「頭等、商務艙精選機上備品」。（圖／國泰航空提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-04 09:10:002022-11-04 09:16:15

隨著全球旅遊熱潮復甦，眾所矚目的2022 ITF台北國際旅展今（3）日盛大展開，國泰航空也公布四大購買攻略，自開展期間，除了全航點機票最高享3,000元折扣，更推出「買票送票」活動，最高可獲得30,000「亞洲萬里通」里數，等同兩張台北/香港來回機票。在活動現場凡消費滿300鎂，還可獲「頭等、商務艙精選機上備品」，更將國泰航空網上購物平台的質感商品搬至現場，在家即享受宛如飛行中的快感！另外，旅展期間舞台活動再送出台港來回機票，並將全台首賣香港迪士尼樂園「迪士尼音樂Live!」聖誕音樂盛會套票與10K Weekend 2023「Duffy與好友3公里跑」路跑活動套票，邀請迪士尼迷們一同走入奇妙世界。
 
想出國旅遊的朋友有福了！國泰航空推出全航點機票優惠，即日起至11月9日預訂從台灣出發前往歐洲、北美、澳洲及亞洲精選航線機票，最高可享3,000元折扣。此外，在台北國際旅展期間，於現場購買國泰航空機票或香港迪士尼樂園指定套票，還可參加「買票送票」活動，包括國泰航空台北-香港來回機票、Klook住宿優惠券5,000元、台灣快綫VIP機場接送套票等，最高享30,000「亞洲萬里通」里數，等同兩張台北/香港來回機票，輕鬆實現飛行夢。
 
而沒有搭過頭等艙，也值得擁有一套頭等艙睡衣與護理套裝。開展期間，國泰航空精選多款商品，將全球首賣的六航點帆布袋、旅行必備的旅行袋及國泰航空獨家商品搬至展場，民眾可於現場選購以最低5折的優惠帶回家。另外，於現場消費滿300鎂即可獲得「頭等、商務艙精選機上備品」：國泰航空商務艙中式餐具組、國泰航空頭等艙舒適睡眠用品、國泰航空頭等艙Bamford護理套裝三選一，在家就能享受飛機上的貼心服務。

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開展期間每天五場舞台活動，祭出限量台港來回機票及多款精美禮品！只要現場加入會員,便可獲得「統一超商100元虛擬商品卡」，申辦國泰世華亞洲萬里通聯名卡可享扭蛋抽好禮，有機會將晶華酒店餐飲抵用招待券、Edenred宜睿智慧福利即享券、台灣大車隊搭車金帶回家。
 
2022 ITF台北國際旅展間，業者更推出香港迪士尼「迪士尼音樂Live!」聖誕音樂盛會套票及10K Weekend 2023「Duffy與好友3公里跑」路跑活動套票，現場購買再送迪士尼「奇妙夢想城堡」購物袋，迪士尼迷們千萬別錯過這個大好機會。

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