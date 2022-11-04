迪士尼迷看過來！國泰航空首賣香港迪士尼套票

想出國旅遊的朋友有福了！國泰航空推出全航點機票優惠，即日起至11月9日預訂從台灣出發前往歐洲、北美、澳洲及亞洲精選航線機票，最高可享3,000元折扣。此外，在台北國際旅展期間，於現場購買國泰航空機票或香港迪士尼樂園指定套票，還可參加「買票送票」活動，包括國泰航空台北-香港來回機票、Klook住宿優惠券5,000元、台灣快綫VIP機場接送套票等，最高享30,000「亞洲萬里通」里數，等同兩張台北/香港來回機票，輕鬆實現飛行夢。
而沒有搭過頭等艙，也值得擁有一套頭等艙睡衣與護理套裝。開展期間，國泰航空精選多款商品，將全球首賣的六航點帆布袋、旅行必備的旅行袋及國泰航空獨家商品搬至展場，民眾可於現場選購以最低5折的優惠帶回家。另外，於現場消費滿300鎂即可獲得「頭等、商務艙精選機上備品」：國泰航空商務艙中式餐具組、國泰航空頭等艙舒適睡眠用品、國泰航空頭等艙Bamford護理套裝三選一，在家就能享受飛機上的貼心服務。
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2022 ITF台北國際旅展間，業者更推出香港迪士尼「迪士尼音樂Live!」聖誕音樂盛會套票及10K Weekend 2023「Duffy與好友3公里跑」路跑活動套票，現場購買再送迪士尼「奇妙夢想城堡」購物袋，迪士尼迷們千萬別錯過這個大好機會。