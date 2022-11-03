電競／亞洲最大娛樂嘉年華WirForce　今在花博園區開展

▲4 GAMERS執行長黃智仁。（圖／官方提供）
▲4 GAMERS執行長黃智仁。（圖／官方提供）

記者黃建霖/台北報導

2022-11-03 15:17:03

四天三夜亞洲最大娛樂嘉年華WirForce 2022睽違兩年今（3日）重返花博園區盛大展開！結合BYOC電競重裝競賽、由美秀集團打頭陣的開起一連串演唱會與精采豐富的舞台活動、以及近30家廠商齊聚現場展示最具話題商品並提供獨家商品和專屬活動，上述三大主軸預計4天總計吸引超過23萬人次現場參與，打破紀錄、再造WirForce盛況！現場活動也將同步於線上直播互動，預估百萬粉絲共襄盛舉！玩家群體、現場粉絲、眾廠商疫後的首次聚會，與WirForce協力共創驚人的商機。 
 
據資誠聯合會計師事務所最新發布的《2022-2026臺灣娛樂暨媒體業展望》中指出，台灣的電玩市場規模可觀，為全球第九、亞太區第四大市場。全台1,500 萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收，以 5.5% 的年複合成長率成長至 2026 年的 47 億美元 （約1,514億台幣） ，過去兩年受疫情影響，更大幅推升宅經濟與遊戲產業發展。就肆電競 4Gamers 創辦人暨執行長黃智仁表示：「WirForce作為今年解封後最大型的遊戲娛樂活動，在疫後首次聚集新世代玩家群體和遊戲業者，4天的活動期間，WirForce為玩家與廠商們提供交流的平台，希望將匯集兩年的電競能量一次爆發，碰撞出產品研發新火花。WirForce也不斷在電競的基礎上延伸發展，透過跨界合作、推出周邊商品、連結未來科技技術等展現不同的娛樂面貌，顛覆對玩的想像。也期待借助我們的影響力，進一步推升台灣娛樂市場規模。」 
 
今年WirForce以「世界重啟」為主題回歸花博園區，預期四天活動將帶來超過23萬實體人流，較上屆成長15%；線上更將吸引超過百萬人次共同參與。憑藉非凡的娛樂號召力，WirForce每年吸引國內外遊戲開發商和硬體設備品牌進駐，近年來除了電競相關軟硬體廠商，也吸引眾多民生消費品牌、電信商、金融服務公司等共同參與，串聯遊戲、生消、金融服務，共同打造生活即娛樂體驗。今年更首度獲得TOYOTA冠名贊助，目標是傳遞「start your impossible」的理念給玩家，也聯手WirForce與眾多夥伴深耕台灣娛樂市場，挑戰「億」流產值。 

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WirForce 最初是由100位重度電競玩家自主規劃的LAN PARTY，逐年發展成年度娛樂社交饗宴。以BYOC電競活動為主體，將活動擴大涵蓋音樂表演、舞台節目、熱血競賽、派對遊戲、互動直播影音等多元內容，讓活動不再只侷限在重度玩家聚會而成為全民同樂的全方位的娛樂體驗。今天開幕前花博爭艷館前已有超過100位民眾到場排隊，線上直播觀看人次也突破10萬，擠爆WirForce直播間！4日晚間將由美秀集團為開幕演唱會開場後，DJ賴皮聯手DJ TAKA接力上陣帶來多首經典動漫歌曲；周末則由李芷婷、潮州土狗、Asiaboy 禁藥王& Lizi 栗子主導「電波歌劇院」炒熱週末夜，並以RESET the WORLD 動漫音樂會為舞台表演畫下完美句點。 
 
此外，現場還有一系列的互動比賽，包含讓人一展歌喉的殘酷舞台，成敗只在觀眾一念間，等你來挑戰！在長廊廣場舉辦的飆速電競椅大賽，讓團隊盡情發揮創意改裝電競椅，炫速度炫風格爭奪2萬元獎金；以及口碑爆棚的WirForce物理超渡擂台，不但帶來熱血沸騰的肉搏表演賽，更邀請摔角選手惡王 Kazuya帶隊，開放一般大眾體驗摔角快感，各式活動嗨玩四天三夜！

今年共有超過800 位來自各地的BYOC玩家聚集，重裝設備總價值超過7,000萬台幣，眾多軟硬體大廠紛紛祭出最新產品在WirForce一展武力，除了瞄準換機需求，更能與玩家互動精準掌握市場趨勢；生活消費品牌亦看好玩家群體的高黏著度和消費力，提供攤位專屬遊戲和優惠。  

營養保健品牌白蘭氏與微醺嗑萊兒進駐WirForce，為四天三夜的活動注入能量！白蘭氏現場提供葉黃素精華飲及精華凍產品免費試飲兌換，微醺嗑萊兒更是提供三種活動專屬啤酒、熱狗堡等回血小食，讓玩家補充體力再戰電競沙場！於中國信託商業銀行攤位首次申辦《英雄聯盟》信用卡，就有機會獲得限量《英雄聯盟》官方授權桌曆和《英雄聯盟》典藏套卡組，數量有限送完為止。今年更邀請近50位知名VTuber，設置VTuber Live!特區與粉絲進行一對一近距離互動，11月5日更將粉絲見面會搬上野台，讓偶像與粉絲們一起共度美好下午。這次在元素圖騰商品還能購買杏仁ミル、迪鹿等高人氣VTuber的聯名商品，把偶像們帶回家收藏。 

WirForce 2022攤位回歸遊戲本質，TOYOTA、Predator掠奪者、Black Shark黑鯊等大廠邀請粉絲一起挑戰賽車、射擊、吃雞等多款電腦手機遊戲，另外還有「2022 WirForce X四驅博士全國大賽」，參加粉絲有機會獲得128GB紅色iPhone 14或黑鯊5 Pro電競手機等大獎，還有獨家贈品大放送！ 
 
除此之外，德商CHERRY的攤位將有獨家鍵帽兌換活動、免費清洗機械式鍵帽服務和超殺優惠給現場玩家們；Seagate Gaming全新Marvel限定版電競硬碟將在Wirforce 2022會場首度亮相，卡牌遊戲魔法風雲會、AMD、Intel、美國知名電腦周邊品牌Glorious、電源品牌SEASONIC海韻電子、顯示卡品牌ZOTAC索泰和全球顯示器領導品牌AOC、Logitech G都將在現場展示最新產品供玩家體驗，豐富好禮超誘人！ 
 

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