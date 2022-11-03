電競／亞洲最大娛樂嘉年華WirForce　今在花博園區開展

據資誠聯合會計師事務所最新發布的《2022-2026臺灣娛樂暨媒體業展望》中指出，台灣的電玩市場規模可觀，為全球第九、亞太區第四大市場。全台1,500 萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收，以 5.5% 的年複合成長率成長至 2026 年的 47 億美元 （約1,514億台幣） ，過去兩年受疫情影響，更大幅推升宅經濟與遊戲產業發展。就肆電競 4Gamers 創辦人暨執行長黃智仁表示：「WirForce作為今年解封後最大型的遊戲娛樂活動，在疫後首次聚集新世代玩家群體和遊戲業者，4天的活動期間，WirForce為玩家與廠商們提供交流的平台，希望將匯集兩年的電競能量一次爆發，碰撞出產品研發新火花。WirForce也不斷在電競的基礎上延伸發展，透過跨界合作、推出周邊商品、連結未來科技技術等展現不同的娛樂面貌，顛覆對玩的想像。也期待借助我們的影響力，進一步推升台灣娛樂市場規模。」
今年WirForce以「世界重啟」為主題回歸花博園區，預期四天活動將帶來超過23萬實體人流，較上屆成長15%；線上更將吸引超過百萬人次共同參與。憑藉非凡的娛樂號召力，WirForce每年吸引國內外遊戲開發商和硬體設備品牌進駐，近年來除了電競相關軟硬體廠商，也吸引眾多民生消費品牌、電信商、金融服務公司等共同參與，串聯遊戲、生消、金融服務，共同打造生活即娛樂體驗。今年更首度獲得TOYOTA冠名贊助，目標是傳遞「start your impossible」的理念給玩家，也聯手WirForce與眾多夥伴深耕台灣娛樂市場，挑戰「億」流產值。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，現場還有一系列的互動比賽，包含讓人一展歌喉的殘酷舞台，成敗只在觀眾一念間，等你來挑戰！在長廊廣場舉辦的飆速電競椅大賽，讓團隊盡情發揮創意改裝電競椅，炫速度炫風格爭奪2萬元獎金；以及口碑爆棚的WirForce物理超渡擂台，不但帶來熱血沸騰的肉搏表演賽，更邀請摔角選手惡王 Kazuya帶隊，開放一般大眾體驗摔角快感，各式活動嗨玩四天三夜！
今年共有超過800 位來自各地的BYOC玩家聚集，重裝設備總價值超過7,000萬台幣，眾多軟硬體大廠紛紛祭出最新產品在WirForce一展武力，除了瞄準換機需求，更能與玩家互動精準掌握市場趨勢；生活消費品牌亦看好玩家群體的高黏著度和消費力，提供攤位專屬遊戲和優惠。
營養保健品牌白蘭氏與微醺嗑萊兒進駐WirForce，為四天三夜的活動注入能量！白蘭氏現場提供葉黃素精華飲及精華凍產品免費試飲兌換，微醺嗑萊兒更是提供三種活動專屬啤酒、熱狗堡等回血小食，讓玩家補充體力再戰電競沙場！於中國信託商業銀行攤位首次申辦《英雄聯盟》信用卡，就有機會獲得限量《英雄聯盟》官方授權桌曆和《英雄聯盟》典藏套卡組，數量有限送完為止。今年更邀請近50位知名VTuber，設置VTuber Live!特區與粉絲進行一對一近距離互動，11月5日更將粉絲見面會搬上野台，讓偶像與粉絲們一起共度美好下午。這次在元素圖騰商品還能購買杏仁ミル、迪鹿等高人氣VTuber的聯名商品，把偶像們帶回家收藏。
WirForce 2022攤位回歸遊戲本質，TOYOTA、Predator掠奪者、Black Shark黑鯊等大廠邀請粉絲一起挑戰賽車、射擊、吃雞等多款電腦手機遊戲，另外還有「2022 WirForce X四驅博士全國大賽」，參加粉絲有機會獲得128GB紅色iPhone 14或黑鯊5 Pro電競手機等大獎，還有獨家贈品大放送！
除此之外，德商CHERRY的攤位將有獨家鍵帽兌換活動、免費清洗機械式鍵帽服務和超殺優惠給現場玩家們；Seagate Gaming全新Marvel限定版電競硬碟將在Wirforce 2022會場首度亮相，卡牌遊戲魔法風雲會、AMD、Intel、美國知名電腦周邊品牌Glorious、電源品牌SEASONIC海韻電子、顯示卡品牌ZOTAC索泰和全球顯示器領導品牌AOC、Logitech G都將在現場展示最新產品供玩家體驗，豐富好禮超誘人！