福原愛被告「婚內出軌」後露臉了！消瘦模樣曝 陸網狂酸
福原愛去年3月被日媒爆料疑似「婚內出軌」，與橫濱男同遊、同住一家旅館，直到同年7月正式與江宏傑離婚，隨即扶正「橫濱男」，今年8月時精神受創的男友前妻向福原愛提告，求償1100萬日幣（約台幣240萬元），並公開福原愛與橫濱男聯繫的簡訊與情書。沒想到福原愛不受影響，甚至錄製影片分享自己未來動向，這一次大陸網友不領情，紛紛留言狂酸。
在YT放上的影片裡，福原愛將一頭長髮綁成馬尾，穿著無袖的紫色洋裝，看起來非常清爽，不過臉蛋卻比過去消瘦許多，情緒似乎受到近來的紛擾影響，在影片中她提到，即將在11月18日這天前往日本秋田，擔任桌球賽的評審嘉賓。她在這個月1日迎來34歲生日，微博自動跳出生日動態，沒想到有網友在底下狂酸：「聽說當小三被人告了」、「承認你在乒乓球上有一些成績，但是真的沒有出軌和做小三嗎」、「小三日」；但也有許多忠實粉絲跳出來替福原愛緩頰，要福原愛不要受影響。
事實上，福原愛身陷不倫風波醜聞後，再加上她先前把家務事多次鬧上媒體版面，風向逐漸轉向，許多人一開始都很力挺福原愛，但隨著橫濱男前妻抖出的訊息截圖與企鵝情書內容，大陸網友也開始轉而抨擊福原愛。