我國年度首例霍亂病例現蹤　CDC籲留意飲食衛生

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疾管署統計，2018至2021年每年本土病例數分別為7、0、1、0例；另近5年無境外移入病例。近期國際霍亂疫情升溫，今年迄今累計29國報告霍亂病例，其中南亞孟加拉、巴基斯坦及阿富汗因洪災造成大規模疫情，此外,西亞敘利亞及黎巴嫩、東非馬拉威及中美洲海地等地亦皆有爆發大規模霍亂疫情。
霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。由於霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但對於胃酸不足、胃部切除過的人或免疫機能較差者，少量細菌即可能致病。感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。
疾管署提醒，由於霍亂弧菌可久存於汙水中，ㄧ旦生食受汙染水域捕獲的海鮮，特別是甲殼類或貝類，就有可能遭受感染，因此應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等。此外，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，以降低感染風險。民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。