立冬遇上天赦日！做這事逢凶化吉　4生肖運勢逆轉大爆發

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🔺Top 4 ：蛇
屬蛇的朋友，在這段期間積極學習，把事情落實，自我的能力就能得到提升，且擁有高人氣。不要思考太多，糾結太多，就會慢慢抓到有錢的感覺與樂趣，千萬不要與家人有內鬥內耗的情況發生，否則會影響福報與財運。單身的人出遠門或出國旅行、學習、讀書，參加宗教聚會，都有機會遇到心儀對象，並且對你迷戀，不妨主動親近，不要太給人距離感，脫離單身指日可待。
🔺Top 3 ：豬
屬豬的朋友，這段期間多多和兄弟姊妹、朋友們聚一聚，甚至來點輕旅行，生意與財富就在其中萌發，為自己帶來小財富。在工作上，記得除了專業感，還要加點情感在裡面，「感覺」有時會是勝出的關鍵。單身的人在輕旅行與聚會之中，容易找到心儀的對象。好好的表現自我，給對方安全浪漫的感覺，就有脫單機會。
🔺Top 2 ：虎
屬虎的朋友，這段期間建議積極的把心思放在事業、工作上，打起精神，親力親為並且與同事、員工們一起打拼，再大的難關都將會過去，創出出一片新天地。單身者會在工作場域或同事之間，碰到心儀的另一半，有相互成就的感覺，若放假時能相約到家裡享受美食，會讓感情快速升溫。
🔺Top 1 ：狗
屬狗的朋友，這段期間正財偏財運都非常好，一切都照著你的步驟進行，想賺錢是非常容易的一件事，只是建議不要太感情用事，或者有太強的控制欲，否則會得到反效果。事業工作上，做好服務即可，少抱怨，肯定能紅紅火火。單身者可花點錢買禮物，或者提供物質享受給心儀的對象，最好也能在對方工作上提供協助，這樣就能快速脫單。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。