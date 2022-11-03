立冬遇上天赦日！做這事逢凶化吉　4生肖運勢逆轉大爆發

▲立冬正逢天赦日，命理專家建議，11/7當天中午11點到下午1點，可以到廟裡拜拜祈福，或者讓太陽照自己的天靈蓋2至7分鐘，就能逢凶化吉。（示意圖／取自pixabay）
▲立冬正逢天赦日，命理專家建議，11/7當天中午11點到下午1點，可以到廟裡拜拜祈福，或者讓太陽照自己的天靈蓋2至7分鐘，就能逢凶化吉。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-03 15:21:37

下周一（11/7）正是24節氣的「立冬」，恰好遇上天赦日，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，11月7日辛亥月到來，深夜盡量勿在外逗留，否則容易犯陰邪，或有中邪、抓交替等邪事發生，也容易增加感冒、染疫的風險。

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由於立冬當天正逢今年冬天第一個天赦日，命理專家邱彥龍建議，當天中午11點到下午1點期間，可以到廟裡拜拜祈福，或者讓太陽照自己的天靈蓋2至7分鐘，就能逢凶化吉，消災避難。在立冬節氣期間，「4生肖」蛇、豬、虎、狗反而是事業桃花兩得意，在11月7日至11月22日的運勢相當旺，可說是立冬節氣的幸運兒。

▲未來一週全台飆高溫，預防中暑絕對不可少，醫師提醒，包括老人、小孩、肥胖有三高問題與慢性病患者，即便沒出門在家也要預防中暑。（圖／張勵德攝）
▲下周一立冬正逢天赦日，命理專家邱彥龍建議，當天中午11點到下午1點，如果有出太陽，照照自己的天靈蓋2至7分鐘，可逢凶化吉，消災避難。（圖／張勵德攝）
🔺Top 4 ：蛇
屬蛇的朋友，在這段期間積極學習，把事情落實，自我的能力就能得到提升，且擁有高人氣。不要思考太多，糾結太多，就會慢慢抓到有錢的感覺與樂趣，千萬不要與家人有內鬥內耗的情況發生，否則會影響福報與財運。單身的人出遠門或出國旅行、學習、讀書，參加宗教聚會，都有機會遇到心儀對象，並且對你迷戀，不妨主動親近，不要太給人距離感，脫離單身指日可待。
 
🔺Top 3 ：豬
屬豬的朋友，這段期間多多和兄弟姊妹、朋友們聚一聚，甚至來點輕旅行，生意與財富就在其中萌發，為自己帶來小財富。在工作上，記得除了專業感，還要加點情感在裡面，「感覺」有時會是勝出的關鍵。單身的人在輕旅行與聚會之中，容易找到心儀的對象。好好的表現自我，給對方安全浪漫的感覺，就有脫單機會。
 
🔺Top 2 ：虎
屬虎的朋友，這段期間建議積極的把心思放在事業、工作上，打起精神，親力親為並且與同事、員工們一起打拼，再大的難關都將會過去，創出出一片新天地。單身者會在工作場域或同事之間，碰到心儀的另一半，有相互成就的感覺，若放假時能相約到家裡享受美食，會讓感情快速升溫。
 
🔺Top 1 ：狗
屬狗的朋友，這段期間正財偏財運都非常好，一切都照著你的步驟進行，想賺錢是非常容易的一件事，只是建議不要太感情用事，或者有太強的控制欲，否則會得到反效果。事業工作上，做好服務即可，少抱怨，肯定能紅紅火火。單身者可花點錢買禮物，或者提供物質享受給心儀的對象，最好也能在對方工作上提供協助，這樣就能快速脫單。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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