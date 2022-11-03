電競／Predator League台灣隊出征　啦啦隊女神應援加油

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本屆Predator League台灣區賽事，由GEX獲得冠軍，不過他們因故無法前往日本出賽，因此由樹德龍遞補、代表前往出戰。他們今天也在會上從宏碁台灣區營運長張世欣手中接過了代表出戰的旗幟，將於11月11日前往日本東京出賽「2022 亞太區 Predator League 東京總決賽」。
這次在東京舉辦的總決賽上，將會有印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加波、印度、香港、日本、澳洲、南韓、日本、越南、緬甸、孟加拉、蒙古等 15 個地區的戰隊前往參賽，比賽項目有《PUBG》和《DOTA2》，冠軍隊伍可獲得冠軍獎盃與40萬元總獎金。
除此之外，宏碁Predator也在WirForce 2022活動現場，設計了許多攤位供玩家體驗，包括「東京甩尾-模擬賽車體驗區」、「日弒英雄-Apex體驗區」、「Predator League 祈願鳥居」。參加的玩家可以獲得防水貼紙、每日前 15 名早鳥可以獲得 Predator 榮耀徽章，每日結算前三名還可以獲得 ACER 雙11限時 Coupon 券 3000-10,000 以及吃到飽餐券，完成打卡闖關任務還送 Predator 平底鍋。
憑現場傳單序號到 Acer Store 購買輸入即可參加加碼優惠，最大獎是東京來回機票，玩家完成體驗還可以獲得 4 Gamers 官網加碼抽價值高達 4000 元的「WireForce 結訓大禮包」。
宏碁還宣布了「雙11活動」優惠：
優惠一：Acer x Predator LINE 官方頻道選定機種，在全台宏碁旗艦專賣店以及燦坤、全國任一通路，就可以有三個抽獎機會，得獎者最低可以 111011 元購入搭載第 12 代 Core 處理器 Acer 電腦，共約 40 款可以選擇，價差 1000~5000 元不等。
優惠二：夠買任一款 Acer 指定品項，上網登錄就可以享受多品牌隨心選 200/500 元即享券。
優惠三：活動期間購買 Vero 環保系列指定機種以及其他指定款，在活動網站登錄再享「金級環保旅館」渴望會館伯爵雙人房住宿體驗券。
優惠四：活動期間購買 Predator Helios 300、Triton 300 電競筆電，Predator Orion 電競桌機指定款，登錄再送 Wireforce x Predator 掠奪者款聯名外套一件。