賈永婕「陪睡賺錢」訊息遭流出！閨密兒驚呼：阿姨不紅了
48歲女星賈永婕和老公王兆杰（George）結婚20年，育有兩女一子，婚姻幸福美滿，長年熱衷公益活動、捐贈醫療物資，因此也有「正能量女神」、「防疫女神」之稱；豈料她昨（2）日竟然被誤會「有在陪睡」，讓她哭笑不得，也親自發文揭開真相。
賈永婕昨日在臉書發文，表示晚上好閨密私訊她「永婕有空回我電話」，她看到訊息也回覆「好喔，等我，我先『陪睡』一下」，豈料這條訊息也正好被朋友高中的兒子看到，他當下非常驚恐，「難道永婕阿姨已經不紅了嗎？她需要去陪睡賺錢」？
賈永婕因為一條「陪睡」訊息，被閨密兒子誤會「要去陪睡賺錢」，她知情後也哭笑不得，開玩笑直呼「不要問我我陪睡誰，問了你會怕」。
貼文一出，立刻掀起熱議，就連陶晶瑩也在下方留言，「他真的很黏你欸………上次我們夜聊你也被搶走……ㄏㄡˋ！不要再生了啦」，對此，賈永婕也回應「他很討厭我晚上跟女朋友聊天……會一直在旁邊碎唸，其實很想加入」，原來這名讓賈永婕陪睡的人，便是她的兒子。
網友也紛紛留言，「好想知道女神今晚寵幸誰啊！太幸運了」、「被陪睡的一定很幸福」、「哈哈哈哈哈哈哈哈」、「好友是不是跟她兒子說: 你年紀輕不懂事, 永婕阿姨很紅，價碼很高的（不要亂教年輕人 XDDD）」，賈永婕也笑回「超高的」，笑翻全場。（編輯：郭佩蓉）