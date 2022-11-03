曝光台積電佈恐讓三星卡位！張善政：不要當消費產業的人

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張善政表示，蘇貞昌院長上午又配合鄭運鵬在龍潭科學園區拿台積電1奈米新廠為選舉造勢，「桃園市的立委以及我們的行政院長，居然為了自己一人一黨的政治利益，消費台積電。我認為任何真正愛台灣、有擔當的人，都不應該是這種態度。」
張善政提到，自己在龍潭工作了12年，當然希望台積電來設廠，帶動桃園的發展，但如果蘇貞昌、鄭運鵬講的是真的，台積電要在龍潭設1奈米新廠，草率的發言，不僅在干擾台積電的營運佈局，更有可能讓台積電來桃園設廠橫生枝節，讓桃園的鄉親失望。
張善政指出，最嚴重的，會讓台積電保密的先進技術時程外洩，競爭對手得利，因為熟悉半導體產業的人都知道，台積電跟韓國三星電子，在3奈米以下製程，由FinFET架構轉換到GAA架構的關鍵時期，雙方競爭非常激烈。
他解釋，台積電對量產1奈米的規劃諱莫如深，就是因為對手一但知悉其設廠時程，就會投入更多資源，在重要供應鏈、關鍵技術以及客戶端加速卡位，阻擋台積電的進程。
張善政進一步舉例，鄭運鵬曾指出「這並不是很遙遠的計畫，而是這一兩年就已經在進行」，只要是有經驗的產業界人士，就可以透過這句話推測台積電1奈米的量產時程，「如果因此對台積電的競爭造成任何影響，我不知道有哪個政治人物可以負責！」
張善政表示，台積電是護國神山，保護都來不及，怎麼可以為了自己的選舉，外洩其商業規劃，因此，政治人物應該要當科技產業的幫手，而不是當豬隊友。
他也提到，桃園人當然希望台積電新廠落地龍潭，但鄭運鵬為了搶救自己選情，將此事公開，許多其他希望台積電設廠的城市，勢必會提供更優渥的條件與補貼來爭取目前唯一被宣布的1奈米新廠，這難道不會為台積電新廠落地龍潭製造變數？
張善政認為，爭取台積電設廠，過程越保密，越有可能成功，沒想到，鄭運鵬、蘇貞昌想要代為公布台積電的重大投資案，喧賓奪主，完全不尊重台積電的管理層及股東們，「任何對產業有了解的人，都不會做這種事。一個不尊重產業的人，能照顧好產業嗎？」
張善政舉例，國際上有意爭取台積電設廠的城市，無不保密到家，近期傳出台積電有意至德國德勒斯登、新加坡設立新廠，國際媒體去詢問當地政府，得到的回應都是：政府不會就企業未公布且未確認的投資案發表意見，這才是專業的作法。
張善政指出，台積電目前對鄭運鵬說法的回應是，「設廠地點有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性」；經濟部也表示目前未確定在哪處設廠，「我不會將這些回應解讀為否定或打臉，我希望我們所有愛桃園的人，要好好努力，爭取台積電新廠投資，配合廠商營運節奏，不要輕率對外發言，讓鄉親失望。」
張善政提到，鄭運鵬說他是用愚公移山的力氣來說服當局，「我不知道台積電要來桃園投資，行政院居然還有人在阻擋，需要這麼大費力去說服。在我科技部長任內，台積電要去中科投資，希望我協調國防部釋出土地，我自然全力幫忙，這本就是公僕應盡的責任。」
張善政也呼籲鄭運鵬、蘇貞昌，一個成熟、負責任的政治人物，不會眼中只有自己的選舉，阻礙企業的佈局，將關乎產業發展的大事，拿來為黨派利益服務，「我們應該要當成就產業的人，不要當消費產業的人！」