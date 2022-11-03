高虹安疑國庫通黨庫　律師揭：若符合2要素、恐被判刑7年

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沈慧虹指出，高虹安遇到大眾的質疑，涉嫌論文侵權、涉嫌違規兼職、涉嫌詐領助理費、專利爭議，都是閃躲與轉移焦點，回應問題時更是高高在上，完全看不見與人民溝通的誠意，讓新竹人失望。
沈慧虹也強調，高虹安不要以國家機器打壓、特定政黨抹黑的說法，掩蓋遊走法律邊緣的事實。
沈慧虹競選辦公室執行總幹事、新竹市議員陳建名提問，「高虹安為什麼非他不可？」，高虹安知情李姓助理有高薪工作嗎？為什麼還要由他擔任公費助理？這已經超越一般大眾對「兼職」的想像。
陳建名說，如果李男公費助理工作屬實，且如聲明所述全時段接聽高虹安公務手機，原高薪工作如何勝任？「台灣有哪一個老闆，可以同意員工不在其位，24小時做另一份工作，卻坐領高薪？還是其高薪另有其他故事？」
陳建名補充，選舉剩20天，李男若助理工作屬實，應拿出證據，不要口說無憑，「還是高虹安企圖把司法作為拖延戰術？」
「也請高虹安講清楚是否有『國庫通黨庫』的疑慮？」，陳建名質疑，公費助理為什麼要捐錢給其老闆的所屬政黨，是不是為了要補上高虹安的責任額度？根據民眾黨內規，不分區立委的募款額度是60萬，高虹安在2020年捐出4筆5萬元款項，總計20萬元給民眾黨，李忠庭捐30萬元。「高虹安是否讓人頭助理領國家薪水，再回捐給所屬政黨」，高虹安金流讓人霧裡看花。
律師陳永來針對法律層面補充說明，有關助理費爭議，有2個面向可觀察，一是這個助理實際上有無執行助理工作？二是助理費核撥下來，有無回流到民意代表的口袋？如符合上述狀況，已觸犯貪污治罪條例第五條，最輕本刑7年有期徒刑。