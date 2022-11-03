雙11戰！超商咖啡買11送11 可可、拿鐵「任3杯111元」
搶攻雙十一商機，OKmart與蝦皮購物合作3大優惠，第一重、百元商品1元買，11月30日前，蝦皮新用戶結帳輸入優惠碼「OKMART11」，享消費滿101元現折100元；第二重、11月11日當天下單並指定OKmart門市取貨，送大杯拿鐵20元折價券；第三重、11月23日前到全台門市領蝦皮包裏，憑寄取件收據聯享大杯美式、大杯拿鐵同品項買一送一。
因應雙十一購物狂歡祭，APP網路商城OKmall也宣布參戰，11月8日至11月11日率先開跑「1111號の早餐遊樂園」，買指定麵包10入特價270元，以及福記雞蓉玉米粥買4送1，消費指定商品送OKPoint 666點；11月9日至11月11日限時舉辦「1111の嘉年華」，推出波的多蚵仔煎味洋芋片10包195元、Lotte小熊餅乾5件150元、飲冰室茶集系列10瓶220元等好康，同樣加送OKPoint 666點。
重頭戲是上班族最愛的泡麵及咖啡，APP網路商城OKmall在11月10日、11日發動「1111の泡麵狂歡會」，味味A排骨雞碗麵3件66元、味味一品原汁珍味牛肉麵3件168元、手打麵和風豚骨風味3件99元、台酒麻油雞麵3件159元、台酒花雕雞麵3件159元，消費指定商品送OKPoint 666點；11月10日至11月12日則不能錯過「1111號咖啡店」，期間買大杯美式、大杯拿鐵，不限冰熱20杯享5折優惠，再送OKPoint 1111點。
除了線上好康，門市在11月11日當天推出限時活動，到全台OKmart門市買大杯美式或拿鐵，買11杯就送11杯，再推出OKCAFE指定飲品任選3杯111元，活動品項包括特選招牌、經典可可、鍚蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。
全家超商則集結線上、線下全通路出擊，即日起至11月15日推出史上最狂雙11優惠，在全家消費滿111元，有機會獨得百萬元紅包，還會抽出14台機車；LINE官方帳號及會員APP在活動期間推出兩款輪盤遊戲，會員可免費遊玩、抽百萬份好禮。門市推出百項商品加11元多一件，APP隨買跨店取也有200項商品最低5折起。此外，在門市、隨買跨店取、全+1商城使用全盈+PAY支付，累積消費滿1111元，再送111元購物金，每會員限回饋1次，限量5萬名。