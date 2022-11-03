金陽「分手郭書瑤5年」後曝新歡 激動喊：拿冠軍就結婚
三立、MTV節目《大嘻哈時代》第一季，在今年金鐘獎大有斬獲，獲得「綜藝節目獎」、「燈光獎」、「美術設計獎」3項大獎。而《大嘻哈時代》第二季今（3）日舉辦記者會，評審包括蔡詩芸、迪拉胖與陳星翰，從選手名單中，也能看到演藝圈的熟面孔，包括吳宗憲兒子鹿希派、陳信維，與好久不見的金陽。
金陽從《大學生了沒》出道，舞蹈實力、魅力兼具的他，曾與藝人郭書瑤（瑤瑤）談過一段姊弟戀，2015年吸毒遭逮後，形象跌至谷底，2017年也與郭書瑤分手。金陽沉寂演藝圈許久後，今天難得露臉，儘管戴著墨鏡，臉上仍不失躍躍欲試的笑容，「我從2006就開始跳舞，2016年就接觸創作，我想參賽是因為想珍惜這個很好的平台，想分享作品之外，也很期待與選手們交流。」透露消失的這段期間，都在教課、做音樂和練舞等，不時也會在IG上分享。至於現在的感情狀況，金陽大方放閃，表示對象是圈外人、小2歲，外貌、身材都很迷人，目前已經交往2年，雙方還未見過家長，甚至喊話若在節目中拿冠軍，就會和女友求婚。
蔡詩芸這次受邀擔任評審，謙虛表示還不習慣被稱為老師，「我當媽之後就變得比較有耐心，母愛爆發。」除了分享即將滿3歲的女兒可愛的一面之外，也表示不會排斥生第二胎。老公王陽明昨天剛過40歲生日，蔡詩芸透露生日禮物就是自己，「他就跟朋友出去喝酒慶祝，很難得見一次，他生日就是，我什麼都聽他的，我一整天都順從，都不發脾氣。」夫妻好感情表露無遺。
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