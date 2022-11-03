新冠疫苗保護力不足！醫點名「4類人」應盡早打預防抗體
新冠疫苗接種率普及，但要注意的是免疫功能低下患者因自身疾病狀況或其治療方式，即使接種疫苗後仍無法產生足夠之保護力，曾接受器官移植的患者施打後僅有31%的抗體反應，因此衛福部已於9月份公告一年內曾接受實體器官移植、血液幹細胞移植或 CAR-T治療，具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患等4類族群，可申請施打預防性單株抗體(新冠預防藥) 作為暴露前預防。台灣移植醫學學會理事長吳麥斯進一步解釋，免疫功能低下病患難以經由疫苗主動激化免疫保護，直接投以單株抗體，更能提供足夠的保護力。
中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏提到，全球約有2%的免疫功能低下患者，處於新冠肺炎高風險之中，包括器官移植患者、血液腫瘤患者、先天性免疫不全患者、接受免疫製劑患者、接受化/放療的癌症患者、HIV患者。一般民眾在接種疫苗後，多數可達到92%的保護力，HIV患者、免疫疾病患者、惡性腫瘤患者約為80%或79%，但血液腫瘤患者僅有50%保護力，器官移植患者甚至僅有31%。
吳麥斯解釋，器官移植患者疫苗保護力不足，是因為移植過程中所使用的藥物，以及終身需要服用免疫製劑，抑制免疫系統對外來器官的排斥反應，也因此造就器官移植患者的免疫功能較一般人低的狀況。健康人體施打疫苗後可以激化自行產生免疫保護力，而免疫低下的患者就需要採取「被動免疫」的保護，也就是直接投以長效型單株抗體，提供不足的保護力。
針對免疫功能低下病患的預防性單株抗體，台灣衛服部已採購10,000劑供施打，且日前食藥署也通過緊急授權該藥品用於治療輕度至中度COVID-19確診者。目前在台大已有約200多名免疫力低下患者進行施打，並無明顯的副作用，開放一年內曾接受實體器官移植、血液幹細胞移植或 CAR-T治療，具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患等四類族群施打，可望透過預防性單株抗體幫助降低83%的新冠肺炎感染風險。
吳麥斯呼籲面對國境開放，以及秋冬病毒感染高峰期，免疫低下病患需要多重的防疫保護，包含配戴口罩與保持社交距離，施打COVID-19疫苗以及第二次追加劑外，若有符合施打資格的病患，應主動諮詢醫師申請施打預防性單株抗體，在接種疫苗以外多一層保護，望能降低感染、重症與死亡風險。