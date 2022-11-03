山友能高安東軍縱走高山症亡！待援4天 遺體今吊掛下山
一名56歲廖姓男性山友，10月下旬一行8人前往南投縣攀登能高安東軍縱走，原預計在10月30日由奧萬大下山，但不幸在10月29日突發生高山症，出現呼吸困難等症狀，不幸在10月30日罹難，安置在三叉路營地等待吊掛，無奈因奈格颱風外圍環流影響，無法執行吊掛作業，同行友人在消防隊員護送下先行下山，今（3）日天氣終於放晴，空勤總隊也到現場，在上午10時許將該名山友大體順利運送下山。
南投縣政府消防局在29日獲報，一名山友因高山症需要救援，隨即成立前進指揮所，派遣搜救人員並向空勤直升機請求協助，同時聯繫家屬、指揮科、林務局、警察局等相關單位，但廖男待援28小時等不到陸空救援便過世，而第一梯次地面搜救人員，先在10月30日晚間7時到達現場並接觸大體，先用用睡袋帳棚打包等待吊掛，無奈天氣狀況不佳，加上能見度低，始終無法執行吊掛，搜救人員先行協助另4名山友安全撤退。
昨日消防局出動第2梯次搜救人員入山支援，今日天氣晴朗，因此申請直升機吊掛救援，搜救隊員先至第一獵寮搬運大體，開闢適合吊掛點，再由空勤直升機於上午10時50分出動，並順利完成吊掛、降落奧萬大停機坪，後續交由警方及家屬接手後續相關處理。（編輯：林莞茜）