為保護海洋盡心力！中鋼運通公司舉辦蚵仔寮淨灘活動

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中鋼運通公司董事長張秋波表示，該公司為中鋼集團專業航運公司，長期致力於環境保護，為落實環境保護(Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(governance)，簡稱ESG，以守護海洋，乃舉辦此一蚵仔寮沙灘淨灘活動。
張秋波說，經研究揭露，每年有800萬至1300萬噸塑膠垃圾，被倒入全球海洋環境，不僅侵害海洋生物，更污染海灘，導致生態浩劫，而大海中魚類體內附著大量塑膠微粒，有可能被人類吃下肚，科學家們最近也估算出吃海鮮的人，每年會多攝取約1萬1千個塑膠微粒，台灣四面環海，保持一個乾淨美麗的海岸線，已是每個國民不可推卸的責任。
中鋼運通公司總經理許健明指出，此次淨灘活動，參加同仁及眷屬十分踴躍，在志工老師帶領下，於蚵仔寮沙灘排成一列，有的拿著夾子，有的拿起垃圾袋，細心將沙子中露出的塑膠微粒撿起，以還蚵仔寮沙灘潔淨。
許健明說，海邊垃圾不會因淨灘活動而消失，呼籲民眾平時減少一次性垃圾使用，尤其是塑膠製品，就可降低汙染環境，以守護海洋。
張秋波強調，中鋼運通公司是專業散裝運輸航運公司，依海維生，除積極打造環保船隊、精進節能減碳外，並針對海上垃圾，建立完善垃圾管理措施，禁止船隊垃圾拋海，並落實船隻靠港卸岸時，須進一步妥善處理廢棄物，以為保護海洋盡心力。