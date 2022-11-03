黃捷穿球衣合體蘇致榮　諷柯志恩是「母雞踩小雞」

高雄市議員黃捷今（ 3 ）日合體同選區有「台灣隊長」壘球國手之稱的民進黨候選人蘇致榮，除大啖鳳山美食外，黃捷與蘇致榮也盤點高雄運動政策，並讚陳其邁推動體育是「緊緊緊」。黃捷批柯志恩作為國民黨母雞，卻踐踏在地民意，是「母雞踩小雞」，並說國民黨的議員們可能正在想怎麼切割自保，才能不被柯志恩的外行給拖累。

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▲黃捷與蘇致榮和體諷國民黨的議員陳麗珍、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟助理等人都跑去楠梓運動中心剪綵。他們可能正在想怎麼切割自保，才能不被柯志恩的外行給拖累。(圖／記者郭凱杰翻攝)

蘇致榮也說，他擔任運發局秘書時，就協助陳其邁市長推動國民運動中心。他說：「看到陳其邁市長把運動中心從零到有，甚至還超前完成，不分藍綠都讚聲，感觸實在很深。｣

黃捷批，柯志恩說陳其邁推動運動中心是衝高數字、趕選舉，卻沒想到柯自己正打臉那些稱自己爭取運動中心、跑去剪綵的國民黨議員陳麗珍、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟助理等人。

黃捷指出，身為棒球迷，陳其邁是個重視體育的市長，回想第一次質詢時，她就告訴市長，希望讓高雄也有職棒隊。台鋼雄鷹一來高雄，她跟議會的一票棒球迷同事都很開心，樂見台鋼能在高雄茁壯起飛，共同打造高雄的三級棒球好環境。