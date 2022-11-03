橘子Q3獲利4.9億、季增99% 前3季營業毛利創高
橘子集團2022年第三季合併營收為新台幣34億元，受惠暑期旺季帶動及主力遊戲產品改版挹注，季增40%，惟去年同期手遊新作甫上市致高基期，年減4%；營業毛利為新台幣14.5億元，季增52%，年減3%；營業利益為新台幣6.5億元，季增136%，年增1%；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣4.9億元，季增99%，年增14%，每股盈餘EPS 2.81元。
橘子集團2022年前三季合併營業收入為新台幣92.3億元，年增2%；營業毛利為新台幣40億元，年增12%；營業利益為新台幣17.1億元，年增34%，累計前三季之營業毛利及營業利益皆為歷史新高；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣12.6億元，年增39%，每股盈餘EPS 7.19元。
回顧第三季，遊戲事業表現穩健，也帶動港澳市場及樂點GASH雙位數成長。主力產品《天堂M》於第四季接連啟動雙月改版及台版獨家活動、年底將推出上市五周年慶與人氣新職業；《新楓之谷》年度重點企劃「星夜馬戲團」預計於11月上線，將滿足玩家期待，鞏固營收動能。
此外，集團於第三季以beanfun!為核心，透過泛娛樂盛會「橘子嘉年華」及熱門選秀節目《原子少年》影視IP專案，串聯各事業單位資源，創造多樣態的接觸點，向ACG用戶及潛在年輕消費者深度溝通，開啟全新數位娛樂商業模式與合作視野。由於數位轉型及企業資安意識提升，果核數位前三季累計營收年增近20%，主力產品預計於第四季取得國際認證。