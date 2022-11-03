國1汐止南下塌方！謝國樑、蔡適應提交通政見互相交鋒

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謝國樑也指出，坍方事故令基隆所有通勤族都苦不堪言，無論基隆市的道路還是國道，「完全都是塞爆情形」，他今天上午也是特定提早1個多小時出發，花了2個多小時從基隆開車到中壢。
謝國樑強調，過去他擔任立法委員任內爭取4億多元預算，於國道1號跟3號在基隆跟汐止的路段進行邊坡的檢視跟維修；但卸任後，這些邊坡的檢修、維護彷彿已停止，因這次的坍方意外與缺乏固定檢修之間，是否存在1個直接關係？同時基隆現任立委是否疏於監督，或者不夠重視民眾的安全才會釀禍，需要釐清跟了解。
蔡適應則指出，昨晚接到國道1號汐止路段坍方的消息，便緊急聯繫相關單位，昨晚10時許都還在跟交通部長王國材通電話，首先要求讓後續工程處理能持續加速推動。蔡適應說，昨晚也同時聯繫基隆及新北市府警力疏導與交通疏導替代路線，包括交通部協調公路總局所轄的公路客運，國道客運班次路線也重新變更。
此外，蔡適應提到，昨晚也緊急聯絡台鐵局長，協調加開班次，以利今日上午的通勤，感謝各單位不眠不休，協調台鐵工會、司機們，願意在今天早上出車，協助旅客疏運，截至目前為止，搭乘台鐵的疏運旅客與通勤族，都很順暢，也呼籲民眾可將台鐵作為優先選擇。
蔡適應表示，今天特別聯繫勞動部長許銘春，考量通勤問題，造成勞工有遲到問題，也請勞動部針對勞工權益提出因應對策，讓雇主及勞工都有個依循，不讓權益受損。
蔡適應感謝勞動部上午發出通知，包括如有因此延遲到工，雇主仍不得視為曠工、遲到、強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或其他不利之處分等。
最後，蔡適應強調，自己也聯繫港公司總經理高傳凱，協調基隆貨櫃場及海關，將貨櫃車收貨的時間重新調整到離峰時間，讓尖峰時間減少貨櫃車班次進出，讓交通秩序可以更好。