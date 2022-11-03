中職／台灣大賽改朝換代！與8年前對戰組合相同人事已非

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兄弟的兩大前主力打者周思齊、張志豪，今年賽季皆雙雙陷入低潮，41歲的周思齊，在去年的總冠軍賽還有出賽，12打數敲出一支安打，拿下生涯首座冠軍金盃，但本季一軍出賽53場是加盟兄弟後的新低，僅有.235/.278/.349的打擊三圍，整季只敲出一轟同樣是兄弟生涯最少，球隊的外野新秀也逐漸崛起，於是在季後挑戰賽就遭球隊割愛。
張志豪在去年因為手肘韌帶撕裂，球季中就遭球團註銷，因此無緣跟隨球隊奪下個人生涯第二冠，今年同樣狀況不佳，一軍出賽數42場僅優於去年40場，打擊三圍.211/.284/.317皆是生涯最差表現，因此今年的季後挑戰賽以及台灣大賽都沒得亮相。
桃猿則是有包含2014年的台灣大賽MVP余德龍以及三屆年度盜壘王「小師兄」林智平，在這次的台灣大賽名單被割愛，今年兩人的一軍出賽數皆為生涯新低，余德龍僅有33場出賽，繳出.205/.241/.247的打擊三圍，林智平更是只有15場出賽，打擊三圍.231/.262/.231，兩人的年紀也都超過34歲，球隊帶上更年輕的馬傑森、黃敬瑋頗有接班的意味。
8年前曾參與首次「猿象大戰」，今年也進入台灣大賽28人名單的球員，兩隊加起來僅13位，兄弟有官大元、鄭凱文、江忠城、陳家駒、陳子豪以及許基宏，桃猿則有陳禹勳、王溢正、林泓育、郭永維、郭嚴文、陳俊秀及2014年台灣大賽系列賽優秀球員藍寅倫。