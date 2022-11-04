Soundcore耳機再進化！可測心率、助眠　但擋不住鼾聲

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此外，Liberty 4支援空間音效效果，於耳機內搭載陀螺儀，即時追蹤頭部運動，創造360°沉浸式聆聽體驗。採用全新雙結構設計耳塞，入耳質地更柔，耳機本體重量僅6克，減少長時間配戴壓力及侵入感。搭配充電盒續航力可達28小時。同時搭載入耳式心率監測傳感器，提供心率追蹤，可察看心率及每日壓力測試，搭配Soundcore APP更能於運動時計算卡路里，並於APP上設定卡路里目標或不同的運動模式。
另有，Space Q45降噪藍牙耳罩式耳機及Space A40主動降噪真無線藍牙耳機，雙反饋降噪麥克風設計，通過SGS認證實際降噪深度達38dB，隔絕噪音高達98%。內建抗風噪模式，能消減行進中帶來的風切聲；通透模式則讓使用者無須拿下耳機也能注意周遭環境。Space Q45售價4,990元。Space A40售價3,490元。
下半年度亦針對不同需求族群推出全新產品。包含Sleep A10 專業睡眠真無線藍牙耳機透過自適應噪音調節演算法、專利雙層耳塞、親膚耳翼及助眠旋律等4重降噪效果，阻隔噪音最高達35dB。且Sleep A10較一搬藍牙耳塞縮小70%，重量約2.6克，透過傾斜入耳設計，除去耳塞造成的不適感，提供消費者最安穩的睡眠體驗，售價3,990元。Sport X10則專為運動而生，擁有210度可旋轉耳鉤搭配彈性矽膠材質，同時具備IPX7防水技術，售價2,990元。