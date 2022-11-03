央行9月利率決策過程公開　多位理事建議升息1碼理由曝光

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另位理事指出，過去1年多，央行持續低估通膨，應確實檢討。直到今年3月央行才認為通膨有走高風險，並隨即升息1碼；其後國內通膨逐步攀高，惟6月只升息半碼，外加存款準備率調升1碼。這與其他國家央行的反應截然不同，且政策上的因應又回到過去長期以半碼爬行的速度升息。最近國內通膨看似有緩和跡象，但若據此認為國內通膨已有下降趨勢，恐過於樂觀。未來全球性能源價格與食物類極可能再上漲，且國內物價上升已深植大部分品項，尤其是食物類，因此通膨預期不會那麼快下降。
這位理事還提到，由於部分商品價格受到政策性管制及CPI房租類低估等因素，台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據。只要將真實的住房成本適當反應在CPI，或價格管制放寬，台灣的通膨率即大幅上調。因此，央行切不宜認定我國通膨相對溫和，更不能因為目前通膨看似有緩和跡象，對於通膨的態度掉以輕心。更何況我國利率一直以來偏低，對於總體經濟與金融部門已造成長期的負面效果。因此，這次調升仍以半碼的速度爬行，對於抑制通膨與消弭民眾通膨預期心理，並沒有任何幫助，而且台美利差將持續擴大，促使新台幣貶值，將進一步加深輸入型通膨壓力。
也有位理事認為，國內經濟成長雖看似穩定，但工業、服務業實質經常性薪資仍呈負成長，顯示通膨影響仍大；加以每月至少購買1次及17項重要民生物資物價的漲幅均較整體 CPI 年增率高許多，反映通膨對薪資所得較低族群的影響較大。此外，今年第2季全國房價年增率呈雙位數，房價上升後續將影響房租，CPI各項組成項目中，房租上漲帶來的壓力亦大，且其具僵固性及持續性。
因此，這位理事強調，須思考央行貨幣政策如何將民眾通膨預期定錨在比較低的水準。考量通膨壓力仍在，且房價持續上漲對於房租上漲、最後反映到物價的影響，基於物價穩定的重要，建議升息1碼。另就央行對民眾釋出訊息的明確度而言，不管升息幾碼，傳遞的央行態度相當明確；儘管調升存款準備率亦顯示央行緊縮貨幣的態度，但反映在資料上似不明確，且其效果須經一段期間方能顯現，故無法取代以升息凸顯本行採取緊縮貨幣政策以抑制通膨預期的態度。
同樣還有理事指出，台灣通膨率相對較低，主要是關稅及貨物稅的減徵及國營事業壓抑電價、油價所致，但此情況恐無法一直持續下去，亦不認為今年下半年及明年CPI年增率將回降至2%以下。全球主要央行多大幅升息，今年台灣CPI年增率近3%，央行政策利率僅較疫情前增加1碼，恐影響民眾對通膨的預期。至於調整存款準備率的效果巨大又迅速，因此一般甚少採用，但央行連2季均調升1碼，宜提出對CPI年增率的具體影響。