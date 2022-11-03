2男1女參加邪教「戒色修行」變《性徒》 淨化過程超級色
日本電影《性徒》突破道德尺度極限，翻拍自情色漫畫大師山本直樹的經典同名作品，突破原作被喻為「最不可能真人化」限制，讓情慾橋段於大銀幕重現。該片由城定秀夫執導，找來磯村勇斗、宇野祥平、北村優衣演出，徹底顛覆人類善惡、道德觀，將情慾本能毫無保留完整呈現，北村優衣更為戲全裸入境，與磯村勇斗在荒島沙灘上發生親密關係，完全捨棄世俗枷鎖，以18禁極限尺度呈現出人心赤裸慾望，劇情血脈賁張。
《性徒》結合瘋狂邪教、人性慾望等禁忌議題，劇情描述3位男女在宗教團體的引導下，進入荒島進行「戒色修行」，負責紀錄的接線員（磯村勇斗 飾）、島上唯一的女生副議長（北村優衣 飾），和負責管理眾人的議長（宇野祥平 飾），為了通往教主口中的「安住之地」，一邊執行神祕指令，一邊透過淨化心靈的儀式度過每一天。不料有天島上遭一群陌生男子闖入，3人原本和平的關係也出現裂痕，人類慾望本能逐漸顯露。
該片翻拍自日本情色漫畫宗師山本直樹的經典同名作《Believers》，山本直樹的作品大膽露骨描繪人性的貪婪與懦弱，以情色的畫面探索人內心深處的欲望，雖然獲得文化廳媒體藝術祭優秀賞肯定，卻也多次被日本官方指定為「有害漫畫」。
《Believers》由於內容太過刺激、處處挑戰人倫及道德界線，一直以來被粉絲喻為「不可能影視化的爭議作品」。山本直樹曾表示：「《性徒》不只是探索邪教團體本質、更是描繪出人類崩壞過程的作品。」並坦言創作過程受到當時日本著名邪教團體「奧姆真理教」影響，想以這部作品揭露人性本質為創作目標。
有趣的是，原作者山本直樹在導演力邀下，驚喜飾演邪教團體的領導人一角。充滿致敬也帶有影射現實意味的安排，成為粉絲心中的另類彩蛋。這段從漫畫家跨行客串電影的獨特經驗，讓山本直樹表示：「導演將原作的『笑點』及『性』都完整保留下來，讓這部電影打破觀眾想像、充滿樂趣！」《性徒》11月18日在台上映。