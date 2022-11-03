海神跨界應援樂天奪冠　胡瓏貿：成品很震撼

高雄全家海神於T1聯盟元年總冠軍系列賽，以直落三擊敗台中太陽，奪得2021-2022年賽季年度總冠軍，締造T1聯盟元年歷史！同時奠定高雄全家海神隊的地位，延續封王氣勢，高雄全家海神隊應援樂天桃猿棒球隊奪冠，並於全家便利商店展開全新企劃，由棒籃兩大王者聯手推出球員卡，共創運動賽事最強聯名。





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