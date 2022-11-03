立冬吃鍋免熬湯！全聯「599元吃鼎王」 名店雞湯送到家
11月7日立冬節氣到來，天冷吃鍋最對位！全聯推出超級補湯系列，多達20款人氣鍋物登場，包含「花旗參燉雞盅」200元有找，還有獨家開賣鼎王川味血旺、老四川酸菜魚通通只要599元，單筆滿1,000元，再送生鮮買菜金50元。若是天冷不想出門，樂天網購也有各類名店補湯，包含「陸霸王美食廣場」人蔘烏骨雞、「點水樓」砂鍋火烔雞湯、「紅豆食府」麻油雞，一鍵下單送到家，並祭出5折起等多重優惠，讓民眾在家就能想用大廚級美味，主婦們準備全家立冬進補時更加輕鬆又方便！
全聯即日起~1/12冬令鍋物預購開跑，售價369元~799元，目前以郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯、海味街芋頭炊粉、叻沙海鮮鍋為前3名人氣商品，福利卡友預購指定品項，單筆滿1,000元，並於2023/1/7前取貨，送生鮮買菜金50元。今年獨家新品「老四川酸菜魚」又稱酸湯魚，融合酸鹹香辣麻的多層次滋味。喜歡重口味推薦「鼎王川味毛血旺」為重慶市的特色菜，味道麻辣鮮香，以鴨血為主料，現燙現吃，是值得一嘗的巴蜀名菜。
此外，全聯即日起至12/1美味堂推出超級補湯系列，以燉補湯、養生餐，10分鐘暖心暖身為概念，只要簡單覆熱就能快速品嘗，即便是一個人也能吃到一盅好鍋。此次新品主打超級食材，獨家推出以正宗美國粉光參熬煮的「花旗參燉雞盅」國產雞腿肉，添加生薑、紅棗一起熬煮，暖胃滋補，售價199元。另外，麻油、何首烏等藥材搭配肉品的鍋物，像是帝王首烏燉雞盅、麻油猴頭菇、麻油香菇米糕、麻油雞麵線盅和人蔘糯米燉雞盅也回歸上市，售價99元~179元。
若是天冷不想出門購物，樂天網購商城也有各類補冬料理，繁瑣的烹調過程，快速加熱之後即能將美味的鍋物、煲湯端上桌，冬令進補簡單又輕鬆，包括阿勝師四神湯(220元)、林聰明砂鍋魚頭(特價999元)、紅豆食府麻油雞(特價368元)、點水樓砂鍋火烔雞湯(2,780元)，陸霸王美食廣場人蔘烏骨雞（特價549元）、老媽拌麵沙鍋菜煲/肚雞煲(特價999元)。
並且同時祭出5折起等多重優惠，還有優惠卷現折1,111元。此外，搭配低溫免運活動，滿 899元即享低溫免運優惠，民眾享用冬令料理，滋補元氣，搭配雙11活動更划算。