拔樁黑派成功？蔡其昌：不能害朋友、今後不再提誰挺我

▲無黨籍的台中市議員王朝坤，一直是藍綠爭相拉攏示好的對象。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）
▲無黨籍的台中市議員王朝坤，一直是藍綠爭相拉攏示好的對象。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-03 18:16:352022-11-03 18:16:38

藍綠爭相拉攏的台中市無黨籍議員王朝坤，昨晚公開表態，挺民進黨的蔡其昌參選市長，外界視為拔樁台中黑派成功。蔡其昌今說，他的眼中只有朋友，若陷入派系思惟，「根本沒機會在海線當選立委」。他透露有了之前不愉快經驗，此後不再主動提和哪位公眾人物相熟，「不能讓朋友為難」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王朝坤與藍綠皆保持友好關係，一直是蔡其昌與台中市長盧秀燕亟力爭取支持的對象，日前他因涉及《農會法》舊案，遭中選會宣佈失去參選資格，動向更受矚目。今（3日）上午他主動對外宣佈，市議員支持國民黨候選人邱愛珊，昨晚已先一步表態，市長支持民進黨候選人蔡其昌。王朝坤強調他長期以來無黨無派，理念很簡單，唯一支持為地方做事、有貢獻的人。

▲失去參選資格的台中市議員王朝坤公開宣佈，市長支持民進黨蔡其昌、市議員支持國民黨邱愛珊。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）
▲失去參選資格的台中市議員王朝坤公開宣佈，市長支持民進黨蔡其昌、市議員支持國民黨邱愛珊。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）
《壹蘋新聞網》今公佈台中市長網路投票民調結果，回答「蔡其昌」有14706人，占54.1％。回答「盧秀燕」12482人，占45.9％，是否代表選戰開始走向逆轉勝？蔡其昌今被媒體問及，重申一向以平常心看待民調數字。他說從接受黨徵召開始，內部民調始終持續穩健上升，要做的事就是加緊腳步，讓上升速度快一點，「我一直選得很健康也很快樂，剩下24天就是翻盤的時間」。

外界對王朝坤的相挺，解讀為蔡其昌成功拔樁黑派、將對紅派的盧秀燕造成威脅。但他不這麼想，並說自己的立委選區，是國民黨派系最強的地方，「如果我的思維老是把每個人定位成什麼派、什麼派，我在海線永遠沒機會當立法委員。」

▲蔡其昌強調，自己一直選得很健康也很快樂。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）
▲蔡其昌強調，自己一直選得很健康也很快樂。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）
蔡其昌說他的政治邏輯一向就是「把每個人當人看」，單純看待這個人可否合作與信任、自己能不能把該協助的問題解決掉，「我對所有里長都這樣，不會分紅派黑派，國民黨或什麼黨，只會問你需要我解決什麼問題。」

蔡其昌說，他30歲當台中縣民政局長，一路到現在的立法院副院長，合作解決問題的夥伴遍及台中各角落，「我的人生哲學是從來不讓朋友為難」，他在后里長期和王朝坤合作、一起解決地方問題，「最後他選擇支持我，我謝謝他。」

▲蔡其昌批評對手盧秀燕不斷動用行政資源、逼迫他的朋友們表態。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）
▲蔡其昌批評對手盧秀燕不斷動用行政資源、逼迫他的朋友們表態。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.03）
蔡其昌接著批評對手盧秀燕，不只動員市府體系做政治偵防，連朋友為他成立後援會都要打壓阻止、逼人家表態挺她。「盧市長用行政資源、政治手段壓迫，大家的為難之處，蔡其昌都懂」，他說，就算朋友迫於形勢公開為對手站台，也不會影響彼此的友誼。

蔡其昌說，3個月前他不小心說出自己和太平農會總幹事余文欽，從20幾年前縣府官員和縣議員的關係，變成很好的朋友，余文欽馬上接到關切電話，「我沒說他支持我喔！連提到名字也會造成朋友壓力，現在，我不再講任何人的名字啦！不能讓朋友為難。」接著他半開玩笑加一句：「也省得暗樁一一浮現。」

蔡其昌痛批對手政治偵防　中市府：公園開記者會將裁處

盧秀燕同框謝龍介搭中捷　蔡其昌：市政包裝選務打擦邊球

從慶記之都到球棒之都　蔡其昌：治安差什麼願景皆空談

選情冷！中市綠營組舊城新5虎將、台中英連線力圖加溫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀