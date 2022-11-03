專訪／鄭家純曝入行最大貢獻　200萬辦展撫慰性騷受害者

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鄭家純為了抵抗有惡意的人，決定獨自出資，不接受捐款、拒絕贊助，而對於豐碩的回饋，她也感謝自己的堅持，「這應該就是老天眷顧我吧？讓我有這運氣，能走到這一步。」坦言雖然辦一個能被尊重的展覽很花錢，但這樣才能避免非有心關心議題的人，和無謂的冷嘲熱諷，「真的很辛苦，我花了200多萬，很感謝策展團隊的盡心盡力，策展前後只花了一個多月。」希望看完信件的人，可以真正獲得安慰、療癒和出口。
談到第一本寫真，鄭家純起初的動機，就是要賺錢養活自己，隨後就發現自己對影像創作有興趣，也因為主導性強，便開始當起製作人，「我從做中學，寫提案給攝影師選，請服裝師找相對應的服裝。」透露曾在半年內密集接外拍，才能快速累積經驗值，「我當時半年就接了100場，一場大約是3小時。」
如今到了籌備一年多的畢業作，鄭家純感動表示「毫無遺憾」，除了運動、飲食控制之外，也意識到自認完美的作品，並非天生麗質就能達到效果，她嘗試讓皮膚、脂肪可以緊實的醫美機器，「一次3小時，一週3次，一次會做4、5堂，就會花到5、6千元，但是真的有用。」此外，鄭家純也逼迫自己大量流汗，使用岩盤浴、烤箱等，強迫自己耐熱來換取理想身型，「這都是意志力的挑戰，變漂亮不是那麼容易。」鄭家純透露先前去做健康檢查、腸胃鏡後，被告知因家族病史，大腸上長了1公分瘜肉，「醫師說是體質關係，在我這年紀來說，算是滿大的，每年需要定期追蹤。」
結束畢業作之後，鄭家純就飛到日本繼續完成學業，坦言體力不如以往，明年返台後就不會積極、主動接演藝工作，「跟情緒無關，是體力不允許。」認為這些年有接觸投資，有一定的存款，希望之後可以透過享受物質生活，來更佳了解自己，「體驗完之後，就會知道自己是否有需要名牌包？適合奢華生活？或是真的需要當一個閃亮的人物？但也不至於退休，就是不會這麼努力工作。」