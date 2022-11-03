名家論壇》黎榮章／張善政真能躺著選？

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文／黎榮章

2022-11-03 18:19:41

九合一選戰進入最後一個月的熱戰階段，桃園市長選戰也進入近身肉搏戰，藍營近日強打民進黨候選人鄭運鵬早年「自稱中國台灣」、「赴中賺人民幣」，國民黨候選人張善政則被爆擔任與解放軍關係匪淺的中資企業執行董事，以及擔任統派政黨顧問。然而，早從8月下旬林智堅宣布退選後，桃園再無高度焦點的全國性選戰熱議話題，近來這一波中國議題，並沒有受到全國關注，桃園的選戰議題日益回歸地方。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察張善政7月下旬至今的網路聲量走勢，他的聲量最高峰是8月底被爆農委會研究案涉抄襲，單日聲量曾突破7.8萬則。至於其他話題高峰，如9月16日農委會公布研究報告案的調查結果，10月的話提高峰，一是張善政8日在南桃園的萬人大造勢，二是10月中旬之後，張善政被爆統派政黨的顧問，也成為近期議題攻防主旋律。整體而言，張善政的聲量高峰較多是因對手陣營拋出議題，並非張陣營自己創造，而張善政面對對手質疑，則多未選擇熱戰，畢竟根據民調，張做為領先者，選情冷對他相對較具優勢。

▲張善政：網路聲量趨勢圖。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲張善政：網路聲量趨勢圖。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
不過藍營幹部也不諱言，張善政目前民調也只是「微幅領先」，選戰最後一個月，藍營重兵集結桃園，期望將領先差距拉開到安全範圍。另一方面，對手鄭運鵬主打自己是「鄭文燦2.0」，呼籲大家「疼惜文燦、票投運鵬」，強打鄭文燦執政8年的成績，數據顯示，包括綠營主打的捷運綠線動工、新建桃園總圖、增加公托及幼兒園等政績，在網路討論上都是正面聲量大過負面聲量，好感度大於1；而這兩天才剛發生的台積電1奈米落腳龍潭、鐵路地下化等議題，雖在選戰過程中不斷被各方陣營挑戰，好感度也能維持在0.5以上。綜觀而言，鄭文燦8年政績在網路上都獲得不錯迴響，顯見施政成功讓桃園市民有感，鄭運鵬有鄭文燦的政績牌做後盾，綠營內部評估，並不認為鄭運鵬毫無贏面。

▲鄭文燦任內市政成績單：網路正負面聲量。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲鄭文燦任內市政成績單：網路正負面聲量。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
不過縱使綠營主打施政延續，張善政陣營似乎對政策攻防沒有太多興趣。觀察他近兩個月的臉書官方帳號的貼文，貼文互動表現較好的貼文，大多數其實都還是政治題，例如第一名是他9月30日回應媒體踢爆他中秋節抽獎爭議，張善政說「民進黨不抹黑就不會選？！我張善政坦蕩蕩，如果要抓我，現在就來！」，互動數3.2萬次；互動數第二高是他回應自己的財產申報「昨天中選會公告之後，許多綠營的網軍、側翼對此借題發揮，甚至有網軍扭曲事實，造謠我在中壢有大筆的土地！」，互動數3.1萬次。

▲張善政官方臉書粉專：熱門貼文內容分析圖。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲張善政官方臉書粉專：熱門貼文內容分析圖。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
近期張善政陣營內部互鬥、卡位的傳聞也時常在媒體版面上被討論，藍營雖對桃園戰局抱持希望，但又焦慮領先幅度不夠無法十拿九穩。而透過大數據分析觀察，張善政雖然一改選戰前半段「佛系躺平」風格，甚至開始轟民進黨台北市長參選人陳時中「腦袋有問題」，但此類政治攻防言語多了，不僅政見更被邊緣化，也給選民留下負面印象。面對競選對手鄭運鵬強打「鄭文燦2.0」，端出許多選民見得到、感受得到的政績，張善政在選舉最後階段要如何說服桃園市民，他是一個能解決問題的工程師市長，一舉把民調拉開到安全範圍，恐怕會是張陣營的一大考驗。
 

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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