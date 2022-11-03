名家論壇》黎榮章／張善政真能躺著選？

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不過藍營幹部也不諱言，張善政目前民調也只是「微幅領先」，選戰最後一個月，藍營重兵集結桃園，期望將領先差距拉開到安全範圍。另一方面，對手鄭運鵬主打自己是「鄭文燦2.0」，呼籲大家「疼惜文燦、票投運鵬」，強打鄭文燦執政8年的成績，數據顯示，包括綠營主打的捷運綠線動工、新建桃園總圖、增加公托及幼兒園等政績，在網路討論上都是正面聲量大過負面聲量，好感度大於1；而這兩天才剛發生的台積電1奈米落腳龍潭、鐵路地下化等議題，雖在選戰過程中不斷被各方陣營挑戰，好感度也能維持在0.5以上。綜觀而言，鄭文燦8年政績在網路上都獲得不錯迴響，顯見施政成功讓桃園市民有感，鄭運鵬有鄭文燦的政績牌做後盾，綠營內部評估，並不認為鄭運鵬毫無贏面。
不過縱使綠營主打施政延續，張善政陣營似乎對政策攻防沒有太多興趣。觀察他近兩個月的臉書官方帳號的貼文，貼文互動表現較好的貼文，大多數其實都還是政治題，例如第一名是他9月30日回應媒體踢爆他中秋節抽獎爭議，張善政說「民進黨不抹黑就不會選？！我張善政坦蕩蕩，如果要抓我，現在就來！」，互動數3.2萬次；互動數第二高是他回應自己的財產申報「昨天中選會公告之後，許多綠營的網軍、側翼對此借題發揮，甚至有網軍扭曲事實，造謠我在中壢有大筆的土地！」，互動數3.1萬次。
近期張善政陣營內部互鬥、卡位的傳聞也時常在媒體版面上被討論，藍營雖對桃園戰局抱持希望，但又焦慮領先幅度不夠無法十拿九穩。而透過大數據分析觀察，張善政雖然一改選戰前半段「佛系躺平」風格，甚至開始轟民進黨台北市長參選人陳時中「腦袋有問題」，但此類政治攻防言語多了，不僅政見更被邊緣化，也給選民留下負面印象。面對競選對手鄭運鵬強打「鄭文燦2.0」，端出許多選民見得到、感受得到的政績，張善政在選舉最後階段要如何說服桃園市民，他是一個能解決問題的工程師市長，一舉把民調拉開到安全範圍，恐怕會是張陣營的一大考驗。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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