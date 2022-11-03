2023台新女子路跑疫後回歸　南北接力串聯

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台新女子路跑「2023 Taishin Women Run」高雄場將率先於2023年3月26日登場，名額限定5000名，分成3.5公里及10公里組。台北場則於2023年4月9日接力舉行，名額限量12000名，分為3公里、10公里及半馬組(21公里)。此次賽事特別設計低門檻里程組別，包括高雄場的3.5公里組及台北場的3公里組，讓想嘗試路跑的玩家型跑者也能一同嘗試，挑戰自我。
為支持女性跑者，台新銀行與中華民國路跑協會特別祭出多項報名優惠。即日起至2023年2月16日止，持「台新玫瑰Giving卡」報名台北場半馬組、高雄場10公里組，享報名費8折優惠(台北場限量300名、高雄場限量100名)。新戶透過指定連結報名，首刷再贈小巧粉紅舒壓按摩槍，限量100名。此外，台新信用卡全卡友，不限新舊戶，報名台北場10公里組、3公里組，以及高雄場3.5公里組，也享報名費9折優惠(限量600名)；報名台北場半馬組、10公里(限個人組)，以及高雄場10公里(限個人組)的跑者，前500名還可獲得Nike Running Club鞋袋。
台新銀行誠摯邀請所有女性朋友參加「2023 Taishin Women Run」，一同寵愛自己、展現女力。台新銀行1995年推出台灣首張女性專屬信用卡-玫瑰卡，致力成為最關心女性的銀行，重視並支持女性的堅定立場，多年來從未改變，並將這份精神擴散至金控其他子公司。此次，台新證券及台新人壽也共同加入贊助台新女子路跑行列，期盼透過金控集團力量，讓更多女性朋友與員工共同參與，在路跑過程中聆聽、擁抱自己的心，成為更好的自己。
台新銀行長期力挺台灣運動發展，近年已三度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證，特別致力於女性運動，除贊助台灣最大型女子路跑外，更積極支持台灣女子高爾夫球選手曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄與劉嬿等人，在國際賽事中發光發熱，為國爭光。