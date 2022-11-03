護理女神羅浮宮前脫了！曬性感蕾絲內衣 拍3張招來警察
海外旅遊全面解封，網美們迫不及待出國去，拍攝各式各樣的辣照，曾經擔任護理師，被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，竟飛往法國珍藏藝術品的知名景點羅浮宮面前，脫掉毛茸茸的外套，露出包裹E級雙峰的黑色蕾絲內衣，大膽行為讓人瞠目結舌，她也透露只穿內衣拍了3張照，警察就前來關心了！
謝侑芯擁有甜美外型及魔鬼身材，由護理師轉型成直播主後，經常不穿內衣出沒在公眾場所，包括捷運、酒吧，日前只穿一件圍裙調酒，拚命搖晃的動作，讓粉絲也跟著暈船。這次她曬出在法國羅浮宮前的照片，在低溫10幾度的天氣裡，卻僅穿著黑色薄紗內衣，擺出嘟嘴、比勝利手勢、撩起髮絲的性感動作，胸前深邃事業線讓人移不開視線，也引起法國警察前來關心，只好穿起厚重的黑色毛茸茸外套，將性感胴體包裹起來。
她笑說：「第一次看到羅浮宮本宮，新買的美美bra top拍了三張而已，被當地警察前來關心，影片就穿起黑寡婦大衣了」，僅看到3張美麗照片，粉絲嫌不過癮，直言警察管太多，幽默地說「警察是不是想趁機搭訕」、「只想说，佩服你不怕冷」、「黑寡婦裝也很美」，還有人打趣說「在法國街邊穿這樣，會被警察誤認成賣身的吧」。