明華園「韓湘子」週末登場 孫翠鳳睽違18年再扮韓湘子

明華園總團演出的「八仙傳奇系列─韓湘子」，將於5日起一連2天在臺中國家歌劇院登場。「韓湘子」講述癡情韓湘子，經由數百年輪迴尋找愛妻的浪漫故事。扮演韓湘子的無敵小生孫翠鳳今天表示，睽違18年後再演韓湘子，賦予角色更煎熬、層次更豐富的內心戲，她跟角色都更進階了。至於韓湘子最終是否如願找到愛妻？歡迎戲迷一同進劇院揭曉。





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明華園總團成立於1929年，是近百年的老戲班。獲得國家文藝獎、明華園總團編導陳勝國，前後花了35年，把八仙故事一一說完。其中「韓湘子」講述晉武帝司馬炎開弓射殺仙鶴夫妻，數百年後，仙鶴轉世成韓湘子，一心只想尋覓前世愛妻，卻發現3名女子面貌神態皆與妻同，幾經波折，最終大徹大悟登上蓬萊成仙。





▲明華園「韓湘子」週末登場， 舞台設計走「輕時尚」寫意路線，華麗眩目。（圖／歌劇院提供）

今天，明華園彩排時，陳勝福表示，總團特色是文戲要有武戲動作，武戲要有文戲內涵，其中一場戲相隔540年，布景、舞台陳設全部變化，台上35位演員同時變裝，挑戰很大，絕對值回票價。





「明華園總團的戲從6歲到96歲都可以看，若20年前看過「韓湘子」，這次軟硬體、演員唱腔等呈現都不一樣！」陳勝福表示，這次大膽啟用第3代陳昭賢來當製作人，他笑說：「女兒的要求我不敢說不，只好跟孫翠鳳借錢，讓她完成最高的理想。」為了傳統戲劇推廣，每場邀請400位年輕觀眾、200位沒進過劇場的企業家進場觀賞。





陳昭賢表示，此次演出最大的差異，在於舊版「韓湘子」舞台設計走寫實路線，新版走「輕時尚」寫意路線，以大量線條、不飽和顏色呈現舞台空間，也呼應導演陳勝國天馬行空的編創方式，「這是團隊世代間碰撞擦出的火花。」









