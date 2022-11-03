國巨今年2感測器併購案 估每年貢獻新台幣130億元
被動元件大廠國巨日前宣布收購法國施耐德高階工業感測器事業部，而今（3）日國巨出席「國巨在感測器市場的策略布局」指出，國巨在7年前就考慮進入感測器市場，但大環境不佳，如今國巨等待一段時間，也準備好條件，像之前多在產業低迷時擴充或併購一樣，預計今年收購的兩案可提升技術產能效率，每年貢獻集團營收達新台幣130億元，且有助毛利率表現。
國巨10月27日宣布將砸歐元6.86億元，約當於新台幣214億元，收購法國施耐德高階工業感測器事業部。國巨當時指出，該收購案再度落實公司持續聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計的產品組合，並提升公司在全球利基型零組件解決方案供應商的市場地位。
國巨今日下午舉行「國巨在感測器市場的策略布局」說明會，董事長陳泰銘、執行長王淡如出席。繼三年前國巨收購美商基美後，國巨又再一次發動跨國併購，跨入感測器市場，國巨表示包括溫度、距離、影像等都需要運用到感測器，應用非常多元，透過併購集團轉型策略，可增加綜效外，也能增加特殊利基型產品的內容。
國巨指出，透過併購與轉型，公司在特殊利基型產品業績比重已達75%。公司其實7年前就考慮進入感測器市場，但當時大環境不佳，如今國巨等待一段時間，也準備好條件，如同過去幾年一樣，在產業低迷時期透過併購等方式擴充，預計併購德國百年大廠賀利氏工業集團旗下高階溫度感測器事業部，與施耐德旗下高階工業感測器事業部後，每年可貢獻集團營收達新台幣130億元。