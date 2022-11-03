TCCF創意內容大會未來內容展開幕　19跨域節目展現科技力

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文策院董事長彭俊亨表示，台灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為台灣在國際市場搶佔先機的產業，文策院將持續透過各項策進機制與支持方案，協助台灣未來內容的發展。
文策院院長李明哲指出，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
文策院指出，「未來內容展」透過7大展區，「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外19件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、NFT等多種科技題材。
節目結合IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的VR內容、5G技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
文策院表示，本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持FAB DAO開創的《百岳計畫》、導演陳芯宜拿下2022威尼斯影展最佳體驗大獎的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的《紅尾巴》等。
現場也展示了台灣在未來內容領域的跨域共創案例，《永恆聖母院》是由台灣HTC VIVE Arts與法國虛擬實境工作室Emissive Studio、法國電信商 Orange聯手推出，開創可大範圍走動且多人同步遊覽的VR技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
《無濜》將台灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11月5日到11月8日期間則採取異地共演，運用5G技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區2處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面。
「請神造夢:XR沉浸式演唱會」現場演出版由新銳藝術家葉澈透過4Dviews掃描加上360度實拍，結合大象體操數字搖滾的精密安排與九天民俗技藝團的擊鼓節奏，打造出如夢似幻「眾神的派對」。為使觀眾感受未來展演的可能性，本展以「超越5G異地同步VR演唱會」為概念，展區設計大面積還原演唱會現場，邀請觀眾戴上VR頭顯感受如臨現場的沸騰，一起請神造夢！
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自11月3日至13日，在松山文創園區2號及3號倉庫展出，詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站。