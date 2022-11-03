陳冠宇看民調分析竹北市長選情 鄭朝方林為洲五五波

這份由皮爾森數據所做的竹北市長選情民調，支持率第一名是鄭朝方的36.07%，第二名是林為洲的31.36%，第三名是郭漢章的11.89%，第四名是林冠年的4.55%。
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陳冠宇在這篇名為「你的選票，決定竹北孩子的未來！」貼文中分析，從民調數據上看，鄭朝方在50歲以下年齡族群輾壓林為洲，除了年輕族群較不傾向國民黨外（如不喜歡民進黨，則可能轉投小黨候選人），也跟黃國昌爆出林為洲「短短18天內海撈1.2億元」的炒地新聞有關，所以善於接收「網路資訊」及「揹負買房痛苦」的年輕及中壯年族群，自然對林為洲沒什麼好印象。
他也透過民調數據發現，50歲以上換林為洲輾壓鄭朝方，這也很符合新竹縣本質是「藍營票倉」這件事情，越是年長的投票族群，享受過黨國時期帶來的經濟紅利或裙帶利益，也沒有房貸之苦（甚至可能還是包租公、包租婆），自然相信國民黨依然是「繁榮」跟「穩定」保證，加上鄭朝方與其父親鄭永金，這幾年已參與4次大選，其中一次鄭永金對決林為洲也落敗（2016年總統立委選舉），這次將由兒子鄭朝方出征，是否可以翻轉竹北的政治版圖，成功上演「王子復仇記」呢？
陳冠宇表示，考量到年長者跟年輕族群的投票率後，兩方拉鋸其實並不大（目前要不是五五波，就是鄭朝方小贏），年輕人可能因睡過頭，或寧可出去玩就不投票，但長輩在這方面絕對身體力行，所以民調是一回事，能否開出選票又是一回事。
陳冠宇也找出2020年立委選舉「竹北開票」結果，民進黨立委總票數加起來（鄭朝方加上周江杰），也只小贏國民黨3948票（總竹北投票數6萬9694票）說明鄭朝方必須要催出年輕選票來拉開差距，而林為洲則是顧好基本盤等待時機來逆轉勝（翻盤應該也是小贏）
陳冠宇語重心長的說，他擔任竹北市民代表這4年，時常聽到民眾抱怨房價過高，然後說政治人物都是靠炒地跟收回扣賺飽飽，但同時又不斷把這些人選上來，這種現象很反智弔詭；他提醒竹北的父母與年輕朋友，如果自己或孩子人生大部分歲月與財富都陷入這漫長房貸泥沼裡，不敢停下工作，不敢生病倒下、不敢出國走走，只因怕付不出高昂房貸被法拍，一切努力將化為烏有，或許在投票這一刻可以想想，還要讓這樣的痛苦複製給下一代嗎？
民調背景資料如下：
這份民調由地方人士委託皮爾森數據公司執行，調查對象：新竹縣竹北市，年滿20歲以上之網路人口，調查時間：2022.09.26~2022.09.30，共計五天。抽樣方法：採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2022年8月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。有效樣本：1313份，抽樣誤差：在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7%以內。