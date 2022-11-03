新二代童星大放異彩　克服網友酸言酸語

來自宜蘭的陳昕妤小朋友，憑藉與生俱來出色的表演技能，於今(111)年受邀演出民視八點檔節目，原本對台語一竅不通的昕妤，除了突破語言障礙努力學習並挑戰台語劇之外，卻也因為扮演有心機的孤女角色，受到網路粉絲的尖銳批評。移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站簡玉屏主任與宜萱婦幼關懷協會藍靜宜理事長，特於3日攜手共同前往羅東成功國小，向這位既可愛、又努力認真的童星獻上最溫暖的關懷與鼓勵。
陳昕妤同學今年10歲，媽媽邱絮女士來自大陸湖南省，童年時與父母親在大陸江蘇蘇州生活，直到讀完幼兒園以後才舉家返台居住，目前就讀羅東成功國小美術班四年級，昕妤擅長唱歌、鋼琴表演、朗誦、繪畫和書法，甚至還會主持，是一個動靜皆宜、多才多藝的新住民子女。從幼兒園開始，昕妤就從事慈善公益活動表演，將美妙歌聲傳遞給老人與病童，溫暖每個人的心扉。昕妤的好歌喉更在109年及110年分別獲得內政部移民署舉辦「第7屆新住民及其子女築夢計畫社會公益獎」，以及「新」星知我心唱出對媽媽的愛，獲得全國新住民子女感恩歌唱大賽個人組第2名。此外，昕妤也擁有寫一手硬筆書法的好本領，今年9月更榮獲「111學年度宜蘭縣師生硬筆書法比賽小學四年級組第一名」獎項。
當服務站簡主任進行訪視時，昕妤小妹妹很開心地表示：「謝謝移民署主任來關心我。在人生中第一次嘗試拍戲，對臺語一竅不通的我，卻要挑戰台語劇，因此讓我學習與成長許多。」面對網路的批評與尖銳文字，昕妤不但不氣餒，反而安慰媽媽，這是個角色與學習，她會把握每次學習的機會，媽媽與師長除了心疼，更從中看見她的堅強與勇敢。
移民署宜蘭縣服務站則認為，昕妤以小小年紀，卻能以認真的態度做好每一件事，也努力扮演好戲劇中設定的角色，同時不偏廢學業，面對網路評論壓力，仍然勇敢學習面對新挑戰，也希望昕妤在築夢的道路上穩健前行，展翅飛翔。此外，移民署舉辦第9屆新住民及其子女築夢計畫將於11月30日截止報名，依計畫主題分為:創業與行銷、教育學習與藝文、多元媒體與數位科技、社會公益服務及環境保護與永續發展等，鼓勵新住民朋友把握機會踴躍報名參加，與移民署共同築夢，實現在台美好生活夢想，詳情請至新住民培力發展資訊網查詢。