國科會園區審議會核准　7案進駐科學園區、投資34億元

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點睛科技股份有限公司設立於中部科學園區的台中園區，投資金額為0.198億元，致力於開發失智症「非藥物」治療方法，運用數位科技管理患者生活型態、認知功能復健及預防活動等，並透過硬體設備優化及訓練數據精確度的提升，達成非藥物療效臨床驗證及建構申請醫材許可條件，屬高齡科技，極具市場潛力及競爭優勢，有望成為ICT產業與醫療領域結合的成功典範。
凱智綠能科技股份有限公司設立於中部科學園區的二林園區，投資金額為3億元，致力於電動載具及綠能補給管理系統建置及模組整合，提供客戶全面性、一站式的技術服務方案，實現客戶於不同場域的載具應用。該公司透過國產國造，建立智能電動二輪車完整產業鏈，帶動廣泛的車輛與設備市場需求，並藉由雲端平台導入大數據分析，精進管理效能及提升成本效益。
大立晶材股份有限公司設立於南部科學園區的高雄園區，投資金額為0.6億元，研發生產液晶材料，產品主要應用於電視、電腦、手機、穿戴式裝置、車載、醫療設備及國防等領域。該公司除積極進行產品專利布局外，並同步與學術單位洽談合作開發，公司進駐南科高雄園區後，將就近服務台灣本土面板廠液晶材料需求之供應，並協助解決各面板廠回饋問題，將有助於園區光電產業之發展。
英立達科技股份有限公司設立於南部科學園區的台南園區，投資金額為0.125億元，提供園區半導體及光電產業設備零組件之設計開發及技術服務。
英利達公司創立於2015年，致力開發及引進先進材料、設備和技術，替客戶快速解決產線所面臨之問題，提供全新設計改良方案，提高產品良率、增加產能，改善零組件的生命週期，以及易於檢修等優勢，未來進駐南科台南園區後，可就近提供園區內半導體和光電產業客戶技術服務，滿足客戶在關鍵時刻的緊急需求。