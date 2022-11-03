國科會園區審議會核准　7案進駐科學園區、投資34億元

▲國科會科學園區審議會第3次會議今（3）日召開，會中通過7件投資案，投資總額計新台幣34.323億元。圖為中部科學園區二林園區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.17)
▲國科會科學園區審議會第3次會議今（3）日召開，會中通過7件投資案，投資總額計新台幣34.323億元。圖為中部科學園區二林園區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.17)

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-03 19:26:21

國科會科學園區審議會第3次會議今（3）日召開，會中通過7件投資案，投資總額計新台幣34.323億元，包括生物技術之鉅峯生醫股份有限公司及點睛科技股份有限公司；精密機械之凱智綠能科技股份有限公司；光電之大立晶材股份有限公司；其他園區事業之英立達科技股份有限公司等，此外尚有6件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資9.8億元。

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國科會指出，鉅峯生醫股份有限公司，設立於中部科學園區的二林園區，案投資金額為0.3億元，主要研發製造高階醫療器材產品，包括血液過濾器、各類抗沾汙醫療器材及精密骨科醫材等項目。鉅峯生醫由竹科廠商普瑞博生技公司及中科廠商宏洋精密公司合資成立，充分發揮2家公司生醫產品及精密光學加工之技術，並完整整合上下游產品之優勢。產品及製造技術具有國際競爭力。

點睛科技股份有限公司設立於中部科學園區的台中園區，投資金額為0.198億元，致力於開發失智症「非藥物」治療方法，運用數位科技管理患者生活型態、認知功能復健及預防活動等，並透過硬體設備優化及訓練數據精確度的提升，達成非藥物療效臨床驗證及建構申請醫材許可條件，屬高齡科技，極具市場潛力及競爭優勢，有望成為ICT產業與醫療領域結合的成功典範。

凱智綠能科技股份有限公司設立於中部科學園區的二林園區，投資金額為3億元，致力於電動載具及綠能補給管理系統建置及模組整合，提供客戶全面性、一站式的技術服務方案，實現客戶於不同場域的載具應用。該公司透過國產國造，建立智能電動二輪車完整產業鏈，帶動廣泛的車輛與設備市場需求，並藉由雲端平台導入大數據分析，精進管理效能及提升成本效益。

大立晶材股份有限公司設立於南部科學園區的高雄園區，投資金額為0.6億元，研發生產液晶材料，產品主要應用於電視、電腦、手機、穿戴式裝置、車載、醫療設備及國防等領域。該公司除積極進行產品專利布局外，並同步與學術單位洽談合作開發，公司進駐南科高雄園區後，將就近服務台灣本土面板廠液晶材料需求之供應，並協助解決各面板廠回饋問題，將有助於園區光電產業之發展。

英立達科技股份有限公司設立於南部科學園區的台南園區，投資金額為0.125億元，提供園區半導體及光電產業設備零組件之設計開發及技術服務。

英利達公司創立於2015年，致力開發及引進先進材料、設備和技術，替客戶快速解決產線所面臨之問題，提供全新設計改良方案，提高產品良率、增加產能，改善零組件的生命週期，以及易於檢修等優勢，未來進駐南科台南園區後，可就近提供園區內半導體和光電產業客戶技術服務，滿足客戶在關鍵時刻的緊急需求。

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