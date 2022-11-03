于美人108顆腎結石纏身！開刀6小時救命 兇手疑似發泡錠
腎結石的來源，竟然可能來自健康食品？57歲主持人于美人2019年深受腎結石困擾，開刀後竟取出108顆腎結石，數量驚人，連醫師都說相當罕見，還幽默製作一張「頑石清除證書」送她，據悉，她曾說自己愛喝維他命C飲品，腎臟醫師江守山就指出，有時候健康食品看似對身體有益，卻可能造成危害，就像是維他命C發泡錠，喝多了反而會導致結石增生。
于美人2019有血尿症狀，卻沒有疼痛感，一度懷疑是腫瘤，檢查後才發現是腎結石，若不取出可能會發炎，因此決定開刀，原本預計2個半小時的手術，最後花了6個小時完成，醫師用震碎方式在她左腎取出多達108顆結石，還將108顆結石排列出來製成「結石清除證書」，數量讓人看了怵目驚心。當時她提及自己是易發腎結石的體質，曾歷經2次體外震碎結石。
腎臟科醫生江守山近來在《57健康同學會》節目中指出，現代人注重健康，經常飲用維生素C飲品，將其製成發泡錠泡在水裡，喝起來甜味十足，乾脆每天來一杯，但其實一次要攝取大量維生素C，身體根本來不及吸收，很多飲用的保健品，都被我們快速排出體內，代謝不好的人，則會因為一部分檸檬酸轉化成草酸，大量結合形成結石，他建議大眾不要一次服用大量維生素C，盡量從天然食物中攝取較健康。