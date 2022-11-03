傳鐘乳石遭人盜採！墾管處會同警方下洞查看 最重罰3千
墾丁國家公園擁有豐富的自然風景，吸引不少遊客前往探索，不過近日卻傳出，墾丁園區鐘乳石疑似遭人盜採，墾管處接獲檢舉，會同保七總隊前往調查，並雇請專業攀岩人士下洞查看，初步勘查尚未發現新盜採痕跡，現已在部分洞穴入口設置禁止探洞及採鐘乳石告示牌，同時加強查緝與巡邏，籲請民眾勿破壞生態資源，以免觸法。
墾管處表示，近來有民眾通報指出，園區內的鍾乳石被竊，但由於該地區分布約20幾處洞穴，其中有許多洞穴需靠垂降才能進入，且岩壁更常有龜殼花等毒蛇出沒，無專業垂降設備與技術無法輕易進入，遂在部分洞穴入口設置禁止探洞及採取鐘乳石的告示牌外，後續還將聯合保安警察隊保七總隊加強查緝及巡邏，杜絕不法發生。
依國家公園法第14條及第16條規定，未經許可不得進行礦物或土石之勘採，違反規定將處1000元以下罰鍰，其情節重大致引起嚴重損害者，更可處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金；另依據「墾丁國家公園區內之禁止事項」第2項也禁止撿拾、採取、販賣、陳列石筍、鐘乳石、古生物化石、貝殼、貝殼沙、珊瑚礁石及其它岩石等標本與其加工製品，違反規定將處3000元罰鍰，籲請民眾勿破壞生態資源，以免觸法。（編輯：林莞茜）