紅到智利！他們受封「台版邦喬飛」 跨國傳教收服粉絲
「奇行種樂團」A_Root同根生將在12月30日於The Wall Live House加碼舉辦「穢土轉生術」年終專場，特別定調為「大型尾牙」，希望邀請所有人歲末年終鬥熱鬧，一同洗淨身上的穢土，相約迎接新年到來，齊力大聲吶喊「Holy Gazai 」！除了公布年終尾牙專場，同根生上個月特別遠赴中南美洲，前進墨西哥、智利開唱，還被智利La Pintana市政府大讚是來自台灣的「邦喬飛」，讓樂團又驚又喜，更笑說：「雖然語言不通，但希望透過音樂把台灣『Holy Gazai 』精神傳遞到世界各地！」
他們笑說：「我們想延續『中元宇宙』概念，既然幫好兄弟辦過普渡，順理成章也該來一場尾牙，同時還以漫畫《火影忍者》的『穢土轉生』招數為靈感，希望大家來看我們的現場，都能清除今年各種厄運，好好迎接新年到來！」
隨著疫情趨緩，同根生上月也受邀前進中南美洲開唱，包含擁有50周年歷史的墨西哥「賽萬提斯國際藝術節」，成為台灣唯一受邀代表團體。演出前夕，門票就已全數完售，團員興奮之餘，更在現場演進行另類「跨國傳教」，樂團笑說：「因為我們專輯的英文名是『Holy Gazai』，特別跟台下樂迷解釋意思，結果竟讓全場不斷跟著大喊『好咧加在』，甚至表演結束後看到我們也一直喊，完全出乎意料。」