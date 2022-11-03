助理薪資回捐民眾黨？高虹安：柯建銘、蘇嘉全助理也這樣
民眾黨新竹市長候選人高虹安，近日遭到藍綠聯合攻擊，質疑聘用李姓男友擔任立法院辦公室助理，並且李姓男子疑似將助理薪資回捐給民眾黨，遭到質疑「黨庫通國庫」。對此高虹安今（3）日下午接受媒體訪問時回應，強調若薪酬都是合法取得，要怎麼運用是個人意志。高虹安也直言，民進黨立院黨團總召柯建銘，以及立法院前院長蘇嘉全，過去也都有辦公室主任或助理高額捐款給民進黨的紀錄，不需要放大檢視。
高虹安表示，昨天的聲明中已經非常明確告知，辦公室方面有非常多李姓男子的任職相關紀錄，絕對能證明他有確實完成助理的所有工作。「而當他的薪水是合法取得的情況下，要怎麼運用就是他的個人意志。」高虹安直言，若李姓前助理願意將錢捐給民眾黨表達支持，她也感到非常高興，「畢竟民眾黨資源也比較少」。
不過話鋒一轉，高虹安也直言，「辦公室主任或助理捐款給上司所屬政黨」的行為，包含像是柯建銘或是蘇嘉全等人，都有發生過這樣的狀況，而且捐款給民進黨的數字都不小。「我也認為說如果薪酬取得都是合法的，在這樣的情況下，大家真的不用去放大檢視裡面是否有不法行為。」
至於針對李姓男子名下有三房，疑似有炒房的行為，高虹安則表示，這些事情是她在認識李姓男子之前發生的事，甚至自己還沒有進入鴻海工作，詳細的情況她並不清楚；至於對手國民黨候選人林耕仁質疑，李姓男子在擔任助理期間沒有健保，高虹安則表示相關案件已經在偵辦階段，「相關的細節我們就不像北機站一樣，還要把訊息流給媒體做獨家。」