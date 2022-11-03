確診康復首場造勢　蘇貞昌赴新北挺林佳龍

行政院長蘇貞昌日前確診隔離，如今康復且自主健康管理期滿，今（3）日晚間特別前來板橋，出席新北市長候選人林佳龍板橋競選總部成立大會，他致詞時大讚林佳龍有創意、會做事，新北不應該只有現在的成長與改變，今天才去視察龍潭科學園區擴大第三期計畫，桃園爭取最多投資，就業機會也是最多，而新北最需要創新，也需要就業機會，他了解林佳龍的優點與長處，是新北市長的好人選。
蘇貞昌表示，自己擔任行政院長組一團政績宣講全台跑，未料自己確診後，總統蔡英文大嘆戰力大損，如今確診隔離期滿、自主健康管理期滿，第一場就來到新北板橋，自己可不是閒閒事，整天行程滿檔，明天還要在立院備詢站一整天，但今天特別來幫林佳龍站台。
蘇貞昌說，人生第一次輔選結果主角用視訊、人形立牌，更打趣指著林佳龍人形立牌說這不是隨扈。他說，大家都認識林佳龍，但沒有他這麼認識，曾做過民進黨秘書長、行政院新聞局長到交通部長，經歷這麼豐富很不簡單。
蘇貞昌提及，林佳龍擔任交通部長時，包括土城、林口、五股與汐止交流道，中央補助100億元，對新北的建設揖一項又一項，強調他了解林佳龍的優點與長處，是有國際眼光有創意的人。也強調桃園市長鄭文燦在中美貿易大戰期間，爭取台商回流，爭取最多投資，也創造最多就業機會，新北最需要創新，也需要就業機會，林佳龍有創意、會做事，新北不該只有的發展，林會是是新北市長的好人選。