不畏疫情危機入市 8年級生搶攻二手精品市場商機

疫情衝擊，國境封鎖，看好出國不便，精品市場商機大，8年級漂亮美媚林珊榆危機入市，斥資近千萬元開設黎都二手精品店，主打二手精品包，以及提供專業鑑定服務。為搶攻年輕族群商機，黎都還獨創先享受後付款「銀角零卡24期」，約有半數消費者以此方式輕鬆買包。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲8年級生林珊榆開設黎都搶攻二手精品市場商機，並提供專業鑑定服務。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.3)

82年次的林珊榆，原本是櫃姐，去年七月，台灣疫情最嚴峻，餐飲禁止內用時「危機入市」，在台灣大道台中大遠百對面開設黎都精品，大膽行徑引來朋友圈為她擔心。林珊榆笑說，開店初期確實很忐忑，隨著買氣熱絡，詢問度攀高，她像吃了定心丸。一年多來，黎都生意做得風生水起，主顧客年齡層約在25歲至40歲；不少年輕人出不了國，改買精品二手包犒賞自己，其中約有半數選擇「銀角零卡」分期付款，先享受後付款。





漂亮美眉林珊榆，擁有7年二手精品銷售經驗，創設黎都精品後，貨源之一是透過長住歐洲買手，蒐羅全新或二手精品，輕易滿足客人需求。林珊榆表示，代購、網購盛行，其中不少摻夾高仿貨。她曾經幫忙鑑定Hermès Birkin包，5個總價超過300萬元購入，竟然全是仿冒品。據她統計，疫情後，因為出國不便，代購盛行，購入仿冒貨比率明顯提高，消費者要特別小心，避免花錢受騙。





▲黎都擁有分住毆洲地區買手，貸源之一就是買手蒐羅全新或二手精品，店內品牌齊全。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.3)

林珊榆表示，台灣沒有專業鑑定組織，黎都擁有專業鑑定團隊，不但賣二手精品包，也提供寄賣及鑑定服務，開具的鑑定卡在業界很有公信力，甚至警方偵查仿冒品都曾邀請黎都協助。黎都鑑定師是使用科學驗證方式，從包包針線、紋路、五金配件等，配合儀器依據各款品牌的標準工藝特徵做出鑑定，為消費者提供安心服務。





本身就愛買精品的林珊榆，建議一般小資入門時，若有考慮日後要轉手，最好選購黑色、老花以及經典款為主，包身好照顧，未來好脫手也較保值。其次，多數人想買但不一定買得到的包款，相較之下，會有比較高的投資報酬率，例如CHANEL CF系列或Hermès Birkin、KELLY等，本就是經典包款中憑藉精緻做工與雋永設計，歷久不衰的代表，有錢都不見得能買到。



