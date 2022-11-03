自帛琉返抵國門　賴清德深受感動：有志氣、了不起的國家

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這次訪問團包含了幾個領域的專業人士，第一，是長期代表台灣對帛琉進行外交醫療工作的新光醫院集團，包括董事長吳東進、院長侯勝茂，以及新光醫院的醫療團隊。此次，新光醫院並且捐贈了遠距醫療的儀器跟設備。
第二，是肩負著未來要振興帛琉疫後觀光產業的台灣全國性、以及各縣市公會旅行商業同業公會的理事長或代表們，以及數家台灣大型的旅行社。第三，是未來要協助帛琉，應惠恕仁的邀請，協助他們發展水產養殖漁業的專家學者及業者。第四，是台灣國際棒球交流協會的理事長黃思傑，跟兩位家喻戶曉的職棒明星陳鏞基及胡金龍也到了帛琉進行棒球的訪問、捐贈棒球球具及各項設備給帛琉的大聯盟，進行棒球的外交工作。
第五，是負責未來回到國內之後，要進一步行銷帛琉的網路意見領袖及電台的負責人，還有這次參與訪問工作，辛苦報導的媒體朋友們。
賴清德說，因為這個訪問團有不同領域的專業人士，大家分工合作，全力以赴，完成了各項工作，深深獲得帛琉共和國惠恕仁的肯定，惠恕仁公開宣稱，台灣已經帶給了帛琉新的希望，同時也肯定此次的訪問成果，還公開讚揚訪問團打了一支滿貫的全壘打。
賴清德深信，台帛兩國透過這次的訪問，在連結方面勢必會更加的深化，未來的合作也會更加的廣。對於帛琉未來觀光產業的振興，大家有信心，一定可以逐步達到惠恕仁要求的目標。
賴清德也向國人同胞介紹帛琉。帛琉真是一個美麗的國家，在國際上有一個美麗的稱譽，就是「純淨的天堂」，帛琉的天空又高又遠，白雲蒼狗，變化萬千，還有一望無際的天際線，他的海水是有不同層次的湛藍，上面又點綴著一顆又一顆如綠寶石一般的島嶼，自然景觀非常漂亮。
在帛琉，空氣絕對清新，歡迎的風是絕對舒適，在帛琉看不到紅綠燈，在帛琉也沒有垃圾桶，到處都乾乾淨淨。帛琉水下的景觀更是令人讚嘆，有水母、珊瑚、硨磲貝，一般的硨磲貝在台灣看到都很小，在帛琉的硨磲貝可以長到這麼大，硨磲貝的壽命可以有100歲以上的壽命，這個在台灣或其他國家是很少看到的。
賴清德說，帛琉的海水異常清澈，眼睛就可以看得到五顏六色、成群結隊的魚群在面前游來游去，鯊魚友善到可以陪你共游，不會咬人，所以帛琉是浮潛者的天堂，帛琉也是國際所稱譽的「上帝的水族箱」，這絕非浪得虛名。
賴清德表示，帛琉不是只有漂亮而已，更是一個進步、文明的國家，雖然人口不多，但是跟台灣一樣都是海島國家，他們極盡所能地進行環境保護、生態保育，在永續發展的目標之下，妥善的運用海洋資源。帛琉也積極因應氣候變遷，將在2032年的時候百分之百使用再生能源。
賴清德也說，帛琉有18歲公民權，跟台灣同樣享有民主、自由、人權的普世價值，帛琉在惠恕仁的帶領之下，堅定地站在第二島鏈要跟民主陣營共同合作，捍衛印太的和平穩定，不讓二次大戰遺憾的事情在帛琉產生，這個國家非常有志氣。
另外，台灣的原住民跟帛琉的人民都是南島語族，格外的親切，歡迎我國人民、所有的國人同胞，都能夠撥空前往帛琉參觀這個了不起的國家，不僅美麗而且文明又進步，而且非常有志氣。
賴清德表示，這次參訪固然是要完成蔡英文交付的使命，但是自己是深受感動的，這個國家值得國人去參觀訪問，給予帛琉更多的支持，讓帛琉跟台灣兩國的邦誼更加穩固，彼此之間人民的感情也能夠更加深厚。