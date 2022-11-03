陳其邁為青年減壓受惠學子至少50萬　趙天麟：值得肯定

▲趙天麟今早和高雄市議員李雅慧、市議員候選人黃雍琇，還有自助里長候選人劉淯騰一起來到舊中山國小，參加鼓山運動中心動土儀式。（圖／高市府提供）
▲趙天麟今早和高雄市議員李雅慧、市議員候選人黃雍琇，還有自助里長候選人劉淯騰一起來到舊中山國小，參加鼓山運動中心動土儀式。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-03 21:49:54

「最近不論是興建運動中心，或者學費、學貸、宿舍議題，都變成高雄市眾所矚目的選戰焦點。」立法委員趙天麟今(3)日表示，一位政治人物，不要只看他說了什麼，還要看他做了什麼。從他所做的事情當中，給予客觀且公平的評價。相對的，不論是學貸或校外租屋，為青年減壓，陳其邁早已善用職權、盡其所能在做，受惠學子至少50萬人。

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▲立委趙天麟今天臉書PO文強調，不論是學貸或校外租屋，為青年減壓這件事，陳其邁早已盡其所能在做，受惠學子至少50萬人。他認為，認真的人值得肯定。(圖／截自趙天麟臉書)
▲立委趙天麟今天臉書PO文強調，不論是學貸或校外租屋，為青年減壓這件事，陳其邁早已盡其所能在做，受惠學子至少50萬人。他認為，認真的人值得肯定。(圖／截自趙天麟臉書)
趙天麟今早和高雄市議員李雅慧、市議員候選人黃雍琇，還有自助里長候選人劉淯騰一起來到舊中山國小，參加鼓山運動中心動土儀式。看見這座從遷校後荒廢六年的舊校舍，配合周邊社區的發展，在雅慧與淯騰的爭取下，終於即將轉型成為相揪家人與厝邊，一起就近運動的好所在，他感到滿心歡喜，這也為市長陳其邁與市府團隊這段時間的努力感到驕傲與光榮。

趙天麟認為，相較柯志恩在任大學學務長期間拍板宿舍費調漲24%，早在2011年，陳其邁便以民進黨發言人身份，反對以上漲住宿費的方式變相調漲學雜費，這樣的信念持續到在2019年進入中央，出任行政院副院長時，在主持會議中拍板「校外住宿租金補貼」：自當年九月開始，依弱勢學生租賃地所在縣市，每人每月補貼1,200元至1,800元租金，每學期最高補助6個月。

趙天麟指出，陳其邁擔任行政院副院長期間，在疫情剛開始時，即因應COVID-19，如還款人因疫情導致還款困難，也可向承貸銀行申請緩繳本金，放寬相關資格門檻，同年3月教育部更宣布學生負擔利率由1.15%調降為0.9%，同年4月並督促教育部拍板，於當年8月起調整「緩繳期」低所得門檻為4萬元，並加倍延長只繳息期的時間及緩繳期的申請次數，以減輕學貸還款壓力。

趙天麟說，反觀柯志恩在擔任立委期間，意圖鼓吹調漲學費，非但沒有負責任地告訴大家「清寒與富裕的那條線在哪裡」，也並未提出任何與就學貸款利息補貼有關的主張或修法、提案要求。

趙天麟也強調，柯志恩直到卸任立委後，參選高雄市長的此刻，才忽然發覺「學貸利息補貼」的重要性，但顯然不願再提她過去對於「漲學費」的主張，也不想面對她以前拍板漲住宿費的歷史，但相對的，不論是學貸或校外租屋，為青年減壓這件事，陳其邁早已善用職權、盡其所能在做，受惠學子至少50萬人。

認真的人值得肯定。讓大家在一同歡喜迎接未來新運動中心到來的同時，也不忘給市長陳其邁鼓勵、加油，至於其他人的酸言酸語、不合邏輯的吹毛求疵，就讓他成為整個高雄歷史邁進路上的一粒塵埃吧。

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